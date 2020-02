Interviu cu Irina Rimes: glumele neînțelese din România, ”comuniștii” din Chișinău și relația cu fanii

Una dintre cele mai apreciate nume din noul val al muzicii pop-dance, Irina Rimes, a stat de vorbă cu corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari despre viața de la Chișinău, despre cea mai recentă operație suferită și despre statutul său de ”vedetă”.

În buletin, ea se numește Irina Rîmeș, însă spune că ar fi puțin complicat de pronunțat și de înțeles, mai ales că este vorba despre un artist al cărui nume este pronunțat de fiecare dată la un eveniment.

Așa că a ales ca nume de scenă Rimes, mult mai simplu și mai ușor de spus. Recent, Irina, a avut parte de un eveniment nefericit, după ce a fost nevoită să se interneze de urgență într-un spital din România, chiar în preajma Revelionului 2020.

”A fost o problemă destul de gravă, care s-a rezolvat chirurgical. (...) Da, am spus că am avut o problemă ginecologică, n-am avut avort sau sarcină extrauterină sau orice fel de chestie legată de .. cancer. Sunt ok, sunt sănătoasă, dar, ca orice femeie, mai am și eu uneori probleme.” - a spus ea în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro.

Citește și Interviu cu Lucian Boia despre anarhia care străbate planeta, despre Mihai Viteazul și daci

Pro TV

Artista spune că, pe tot parcursul internării la spital, nu a fost nevoită să plătească nicio ”atenție” cadrelor medicale pentru a beneficia de îngrijiri, în ciuda percepției publice despre sistemul de sănătate din România, care, de cele mai multe ori, este una legată de corupție. Tot ce le-a dat Irina Rimes asistentelor și medicilor au fost ... ”niște bomboane”.

”Eu n-am plătit, credeți-mă pe cuvânt. Să de aici Dumnezeu un fulger, să .. Nu am dat nicio atenție și n-am plătit nimănui nimic. În momentul în care am ieșit din spital, zic, ce trebuie să plătesc? Pentru că eu am asigurare medicală. Zic, ce trebuie să plătesc? Plătesc ceva? Zice, doamnă, nu trebuie să plătiți nimic, urgența în România este gratis pentru oricine, deci puteți pleca acasă liniștită. Am lăsat niște bomboane, pentru că mi-a lăsat mama niște bomboane mie și am lăsat câte o bombonică pentru fiecare asistentă care a avut grijă de mine. În rest .. n-am plătit nimic. Lumea poate se plânge pentru că are motive. Eu n-am motive să mă plâng, momentan.”

Irina Rimes și umorul românesc ... neînțeles de moldoveni

Deși pare o glumă, la începutul venirii sale în România, Irina Rimes a avut nevoie de ajutor ca să înțeleagă glumele românilor.

”Umorul moldovenesc cu umorul românesc, n-are nicio treabă. Și observ cel mai mult lucrul ăsta acum, când vine fratele meu din ce în ce mai des în România și iese cu prietenii mei, cu trupa mea, cu băieții mei și se înțeleg foarte bine în afară de glume.” - spunea ea, care explică acest lucru prin faptul că în Republica Moldova, unde a crescut, era popular umorul din .. Rusia.

Din acest motiv, când a fost prima dată la un spectacol de stand-up comedy în România, nu i-a plăcut.

Irina Rimes: ”Noi am crescut cu umorul rusesc. (...) Și aici umorul este altfel. Când am fost prima dată la un spectacol de stand-up aici în România nu mi-a plăcut.”

Vitalie Cojocari: Se înjură mult?

Irina Rimes: ”Și asta. Depinde la cine te duci. Nu-mi place să mă duc acolo unde se înjură mult.”

Vitalie Cojocari: N-ai înțeles glumele? N-ai înțeles umorul?

Irina Rimes: ”Ba da, l-am înțeles foarte bine, dar nu l-am gustat. Adică eram așa, ok, this is funny. Asta e vesel? Sau asta e haios? Ok. Aici ar trebui să râd.”

Pro TV

Astfel, în prima perioadă în care a ajuns în România, prietenul ei îi explica de fiecare dată dacă glumele care se făceau erau pe seama ei ... sau nu.

”Eram, de fapt, cu prietenul meu, care-mi explica, vezi, acum s-a glumit cu tine, nu despre tine. În general, toate glumele erau despre mine, pentru că eu cu accentul meu și cu proveniența mea dădeam motive de glume. Oarecum. Eram un cerc foarte restrâns de prieteni și de aia spun că nu-mi dădeam seama niciodată când fac mișto de mine sau când râd cu mine. Când mă iau peste picior sau când nu mă iau peste picior. Sau când vorbesc serios. Ei spuneau câte o glumă și eu după aia îi șopteam la ureche lui Andi: Andi, dar ei au vorbit serios? Sau ei au glumit acum?” - spune artista.

În prezent, Irina spune că acum și-a mai ”calibrat umorul”, deși ... ”încă am un umor ciudat pentru prietenii mei”.

”Basarabia e România?”

Născută și crescută în Republica Moldova, Irina Rimes spune că atunci când a venit prima dată în România și a văzut pe ziduri mesajul ”Basarabia e România” simțea că îi ”înflorește inima”. Acum .. s-a mai obișnuit.

Pentru ea, acasă înseamnă și Chișinău, dar și București.

Irina Rimes: ”Întrebare grea și ușoară în același timp. Când am venit prima oară în România vedeam lucrul ăsta peste tot - și în Ardeal și unde mă duceam - și îmi înflorea inima. Acum m-am obișnuit cu el. Și când mă întreabă lumea, unde te duci? Mă duc acasă, dacă mă duc la Chișinău. Și dacă mă duc la Chișinău și trebuie să prind avionul sau să iau un autocar către București, unde te duci? Mă duc acasă. La mine e acasă și în București și în Chișinău. Și atâta timp cât vorbim aceeași limbă, avem aceleași valori, că nu poți să spui că nu avem aceleași valori, și moldovenii și românii sunt familiști și au dezvoltat niște valori foarte frumoase pe care nu prea le mai găsești în Vest, adică le mai găsești, dar nu mai sunt atât de dezvoltate cum sunt la noi.

De câte ori sunt întrebată unde ți-ai dori să trăiești, dacă ai alege un loc în toată lumea, unde ai dori să trăiești, în Hawaii, nu știu, în Suedia, că e cea mai fericită populație din lume sau nu mai știu unde e, în Norvegia, în Suedia, în Elveția, că e PIB-ul mare. Eu vreau să trăiesc în România.”

Vitalie Cojocari: Nu în Republica Moldova, nu în Chișinău.

Irina Rimes: ”Nu. Nu.”

Întrebată cum i se pare Chișinăul față de București, Irina Rimes a fost sinceră: ”Chișinăul e un pic comunist, așa, ca imagine. Chiar și oamenii sunt un pic comuniști, dar nu în sensul rău al cuvântului. Dar uneori în sensul rău al cuvântului.”

În opinia sa, moldovenii nu au încă suficient curaj să spună lucrurilor pe nume, așa cum se întâmplă în România.

Irina Rimes: ”Eu cred că oamenii de peste Prut încă sunt speriați să deschidă gura, să spună un adevăr. Aici nu, aici e diferit și aici am simțit-o ...nici măcar venind aici, făcând cunoștință cu românii care au venit în Chișinău. Aici, oamenii sunt mult mai deschiși, mai rebeli. Asta cred că vine din sistem, așa a educat sistemul populația. Iar România a cam deschis ochii, probabil, după Revoluție încoace.”

Vitalie Cojocari: Simți că e mai multă democrație și libertate de exprimare aici.

Irina Rimes: ”Absolut, absolut.”

Pro TV

Relația cu fanii în public

Deși este foarte cunoscută în România, în special datorită participării în calitate de jurat la emisiunea ”Vocea României”, difuzată la Pro TV, Irina Rimes spune că merge cu trotineta prin București, călătorește cu metroul sau folosește cursele obișnuite aeriene fără să îi fie teamă că va fi asaltată de fani cu cereri de selfie-uri.

Secretul ei constă în imaginea pe care o abordează atunci când iese în public, mai exact .. își ascunde bretonul sub o căciulă sau o șapcă, astfel că nimeni nu o mai recunoaște.