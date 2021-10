Interviu cu Allen Coliban. Susține vaccinarea obligatorie a funcționarilor. De ce reduce viteza mașinilor în Brașov

Invitat la emisiunea ”Interviurile lui Vitalie” difuzată pe www.stirileprotv.ro exclusiv online, Allen Coliban s-a plans faptul că Ministerul Transporturilor nu a reușit să construiască o autostradă de la București până la Brașov.

Primarul spune că face două ore și jumătate de la Brașov la București în timpul săptămânii. Duminică și în perioada sărbătorilor stă în trafic chiar dublu sau triplu. Vrea să propună acum transportul pe calea ferată ca alternativă rapidă la transportul rutier pentru cei care vor veni la iarnă la munte.

”Am discutat cu ministerul Transporturilor, vrem să introducem ideea de trenurile zăpezii. Să te urci în clăpari din București și să fii preluat în gara din Brașov de un autobuz care te duce direct pe pârtie. Dacă vrei să nu mai stai în trafic pe Valea Prahovei”, spune primarul Brașovului.

Trenurile zăpezii oferă varianta de a-ți cumpăra biletul până pe pârtie chiar din Gara de Nord. Să ai o conexiune din gara Brașov până pe pârtie, să nu fii nevoit să schimbi prea multe autobuze.

Despre autostrada Comarnic-Brașov susține că a auzit vorbindu-se din 1990 că va fi construită în câțiva ani, dar nu s-a întâmplat nimic:

”Avem nevoie de politicieni responsabili și de miniștri ai transporturilor care să susțină aceste proiecte. Să aibă mai multă stabilitate. La nivel de Guvern există schimbări cu frecvență de un an care crează multe probleme în a implementa proiecte mari”, spune primarul Brașovului.

Acolo unde are jurisdicție, Allen Coliban a luat de curând decizia de a limita viteza la 30 de kilometri pe oră în centrul Brașovului. Asta pentru că a primit plângeri cu referire la depășirea frecventă a vitezei, dar și pentru că sunt adevărate concursuri de viteză în zonă.

”Brașovul este un oraș frumos cu un centru spectaculos, care merită admirat în tihnă. Un Brașov care vrea să fie mai prietenos cu pietonii și cu bicicliștii, de asta trebuie să calmăm traficul. În zona fostei cetăți, inclusiv studiile de trafic arată că oricum valorile medii ale traficului nu permit viteze prea mari. Este și un pas pentru reducerea poluării”, își explică decizia Allen Coliban.

Allen Coliban se gândeşte pe termen mediu și lung la limitarea accesului auto în anumite zone.

Vitalie Cojocari: Introduceți restricția cu 30 de kilometri pe oră, restricționați accesul mașinilor. Faceți un oraș pietonal?

Allen Coliban: ”Există o tendință în care Brașovul s-a înscris deja. Rezultatele sunt apreciate de cetățeni. Trebuie să ne gândim la mijloace de transport alternative. Foarte mult timp Brașovul a fost un oraș al mașinilor. Ceea ce face orașul mai puțin prietenos cu pietonii, bicicliștii. Pentru a traversa o intersecție ai nevoie de 6-7 minute. Acest lucru era posibil pe o trecere de pieton directă. Nu mai avem unde să facem spațiu suplimentar, mai ales în zona orașului vechi și trebuie să impulsionăm mersul pe jos, bicicleta, transportul public”.

Vitalie Cojocari: Și lumea este de acord să renunțe la mașină pentru a merge mai mult pe jos?

Allen Coliban: ”Există întotdeauna rezistență la genul acesta de schimbări, dar pe de altă parte, când mergem în Europa, în Olanda, în alte orașe cu astfel de măsuri admirăm că este plăcut să mergi la pas, admirăm că există mulți bicicliști”.

Allen Coliban vrea să instaleze radare fixe în Brașov pentru cei care depășesc viteza regulamentară.

Allen Coliban: ”Există ca tehnologie de mult timp. Motivul principal pentru care nu sunt folosite ar fi cadrul legislativ. Am avut o surpriză discutând cu poliţia rutieră și am aflat că nu este o problemă legislativă. Este o problemă de omologare. De metrologie. Pe anumite zone din oraş unde frecvent se întâmplă abuzuri din punct de vedere al vitezei, să găsim aceste soluții și să le aplicăm. Mi-ar plăcea să fim printre primele orașe din România care au astfel de dispozitive și infrastructură”.

Vitalie Cojocari: Cum ar functiona acest radar fix? Dacă un șofer încalcă, ce se întâmplă?

Allen Coliban: ”Îi sunt citite numerele de înmatriculare și primește amenda acasă în plic”.

Vitalie Cojocari: Când ar putea să fie instalate? Aveți un termen?

Allen Coliban: ”Mie mi-ar plăcea cât mai curând. Avem problema tehnică de rezolvat. Avem un grup de lucru cu poliția rutieră. Sper săptămâni sau luni. 6 luni de acum încolo ar fi un termen pe care l-aș considera realist”.

Va face o campanie de informare a șoferilor care trec prin Brașov pentru că depășirea vitezei este frecventă în România și crede că măsura coerciției ar fi o soluție.

În interviu, Allen Coliban susține că nu a primit niciun ban din miliardul de lei de la rectificare. A cerut bani pentru transportul de elevi și transportul public 6.5 milioane de lei. A trimis o listă de solicitări prin intermediul prefectului la Guvern, dar nu a primit un răspuns.

Allen Coliban: ”Întotdeauna există o nuanță că îi ajuți pe unii mai multi și mai puțin pe alții, dar să nu dai nimic și să faci discriminarea pe un criteriu politic, mi se pare scandalos. Este o măsură împotriva căreia vom acționa pe căi legale. Colega mea Clotilde Armand, care este bătăioasă, a discutat cu avocații, să contestăm în justiție. Susținerea primarilor USRPLUS este foarte largă. Nu știu dacă sunt și alți primari”.

Vitalie Cojocari: Aveți vreo explicație? Ați întrebat, de ce nu mi-ați dat bani?

Allen Coliban: ”Simplu. A fost folosit un instrument guvernamental pentru plata unor datorii politice ale fostului premier Florin Cîțu în campania electorală internă”.

Vitalie Cojocari: Vi s-a spus - pentru că sunteți primar USR nu vă dau bani?

Allen Coliban: ”Nu, nimeni nu face astfel de afirmații, dar cifrele vorbesc de la sine. Dacă ne uităm pe lista primăriilor din județ este bizar să lipsească doar câte și printre ele să fie conduse de primari USR-PLUS, inclusiv primari independenți”.

Allen Coliban anunță că la Brașov va avea loc un festival muzical, ca Untold la Cluj. Se va numi Masiff. Va avea loc în primăvara anului viitor. Parteneriatul este sub un semn al incertitudinii. În condițiile în care Pandemia o va permite, se va ține și evenimentul.

Vitalie Cojocari: În Cluj a dus la o explozie chiriilor, Brașovul cum va gestiona această situație?

Allen Coliban: ”Brașovul nu va avea un singur festival mare. Vom anunța un alt mare eveniment în curând. Sper să-l trecem prin Consiliul Local și să primesc susținere”.

Vitalie Cojocari: Despre ce festival este vorba? Ne puteți spune?

Allen Coliban: ”Un alt festival celebru care vrea să-și deschidă o ediție la Brașov. Momentan nu vă pot spune, este secret. Am discutat pornind de la provocări și de la exemplele mai puțin bune pe care astfel de festivaluri le generează. Blocaje, creșteri ale chiriilor. Felul în care am ales locațiile și perioadele țin cont de posibilitatea de a absorbi aceste numere mari. Masiff va fi în Poiana Brașov și va avea un plan de transport și de mobilitate adaptat și dedicat acestui festival ca să putem prelua mii de oameni”.

Allen Coliban spune că este vaccinat și abia așteaptă să poată face doza trei peste câteva săptămâni. Susține ideea obligativității vaccinării în rândul funcționarilor publici, dar trebuie să fie o decizie națională pe baza unei strategii de combatere a pandemiei.

Allen Coliban: ”Acolo unde avem personal în directă interacțiune cu publicul, să considerăm astfel de măsuri. Poți oricând să găsești modalitatea de a lucra în dispecerat sau de la distanță, dar ideea certificatului verde și de a avea responsabilitate față de persoana din fața ta care îți este client ar trebui să fie una puternică în administrația publică”.

Vitalie Cojocari: Dvs susțineți obligativitatea vaccinării funcționarilor publici din primăria Brașov?

Allen Coliban: ”Eu susțin că cei care au contact cu publicul trebuie să ne asigurăm că au trecut prin boală, au anticorpi, fie sunt vaccinați și să reducem la maxim riscurile”.

Vitalie Cojocari: Aveți ce să faceți ca să-i obligați?

Allen Coliban: ”În lipsa unui cadru legal care să impună asta sectorial, pe diverse profesii, nu”.

Allen Coliban spune că încearcă să rezolve problema urșilor care intră în Brașov. A inițiat o celulă de intervenție. Au fost amplasate cuști capcană în zonele unde sunt văzuți des. Nu au fost împușcați până acum niciun animal, dar au fost relocate urșii care vin frecvent în Brașov. Din estimări sunt 20 de exemplare care vin în zona locuită.

Primarul Brașovului spune că există standarde europene care arată că ar trebui să avem zone verzi și parcuri la 8 minute de mers pe jos de locuința noastră, doar că 40 la sută dintre brașoveni nu au zonă verde în apropiere. Brașovul este în reconversie de la oraș industrial, la oraș post-industrial.

Primarul Brașovului este în căutarea unui brand de oraș și urmează să creeze un consiliu de brand cu ajutorul căruia va fi creat unul.

Allen Coliban: ”Durează 6 luni, un an de zile. Trebuie să înțelegem cine suntem, ce ne aduce împreună. Am fost un oraș al breslelor, suntem un oraș cu centru istoric, suntem un oraș al naturii. Am fost un oraș industrial. Suntem centru universitar. Sunt multe elemente care compun Brașovul și este important să găsim coerența acestor elemente”.