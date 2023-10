„Uciși cu sânge rece doar pentru că sunt evrei”. O întreagă familie a fost măcelărită de militanții Hamas

În fotografie erau cinci persoane: o mamă, un tată și cei trei copii ai lor, toți zâmbind.

„Tamar, Yonatan și copiii lor Shachar, Arbel, Omer”, se arăta în descriere. „O familie întreagă distrusă de teroriștii Hamas. Nu sunt cuvinte. Fie ca memoria lor să fie o binecuvântare”.

Câteva clipe mai târziu, fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett a republicat fotografia.

„O familie întreagă ucisă cu sânge rece”, a scris el. „Uită-te la fețele lor fericite. Iubirea lor. Toți uciși de teroriștii palestinieni la Nir Oz. Doar pentru că sunt evrei”.

