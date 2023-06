„Toate au ars bine”. Putin se laudă că trupele sale au distrus tancuri și blindate occidentale, dar Kievul neagă

Oficialii de la Kiev îl contrazic, însă. Președintele Zelenski spune că se dau lupte grele în sudul țării, dar înaintarea trupelor e îngreunată de minele amplasate de ruși.

Între timp, aliații occidentali promit că vor crește ajutorul financiar pentru economia ucraineană. Și au avertizat Rusia că, în cele din urmă, va trebui să plătească distrugerile provocate.

Cele mai grele lupte au avut loc în ultimele zile în estul regiunii Donețk. Rușii au intensificat atacurile în Liman, Bahmut și Avdiivka - orașe ruină. Potrivit Statul Major General al Ucrainei, ofensiva rușilor au eșuat, însă liderul de la Kremlin lasă să se înțeleagă că lucrurile stau cu totul altfel.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „În total, de aseară au fost distruse 245 de tancuri (ale ucrainenilor) și 678 de vehicule blindate de diferite tipuri. Desigur, printre acestea se numără și tancuri Leopard, vehicule blindate franceze și blindate americane, toate au ars bine”.

Pe de altă parte, oficialii de la Kremlin acuză Ucraina de noi atacuri cu drone, ce ținteau depozite de armament aflate în zona Moscovei. Potrivit rușilor, dispozitivele ar fi fost interceptate înainte să lovească țintele.

Dmitri Peskov, prutătorul de cuvânt al Kremlinului: „De fapt, a avut loc un atac. Însă mijloacele de combatere a dronelor și-au făcut treaba. Autoritățile investighează despre ce este vorba”.

Plan uriaș pentru reconstrucția Ucrainei

Între timp, la conferința pentru finanțarea reconstrucției Ucrainei, organizată, miercuri, la Londra, s-au reunit peste 60 de țări, instituții internaționale și numeroase firme. Marea Britanie, Statele Unite și Uniunea Europeană au promis alte miliarde de dolari și de euro pentru a ajuta la refacerea țării vecine.

Antony Blinken, secretarul de stat al SUA: „Cu sprijinul Congresului SUA, anunț astazi ca vom furniza încă 1,3 miliarde de dolari în sprijinul reconstrucției Ucrainei. Vom investi peste 520 de milioane de dolari doar pentru refacerea sistemului energetic”.

Ursula von der Leyen: „Ucraina are nevoie de 110 miliarde de euro până în 2027 (deficitul fiscal plus reconstrucție). De aceea, am propus statelor UE să acoperim 45% din acest necesar, în total 50 de miliarde de euro”.

Înaintea de distrugerea barajului de la Nova Kahovka, Banca Mondială estima că reconstrucţia Ucrainei va costa peste 411 de miliarde de dolari, de trei ori mai mult decât PIB-ul țării.

Totodată, UE a adoptat al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Printre altele, Uniunea va interzice de această dată exportul de electrocasnice către Rusia.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Statul terorist încă mai are acces la diverse produse, componente tehnologice și scheme financiare create de cei care încă preţuiesc libertatea şi dreptul internaţional. Rusia trebuie să fie complet izolată, cât timp principalele produse de export ale Rusiei sunt răul şi moartea”.

Dar la conferința de la Londra nu se vorbește doar despre bani, ci și despre mecanisme care să garanteze cheltuirea corectă a acestora.

Dată publicare: 22-06-2023 08:02