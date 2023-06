Care este planul de viitor al lui Vladimir Putin. Consilierul lui Zelenski: "Instrumentele sunt clare"

Conform lui Podoliak, planul pus la cale de Vladimir Putin nu vizează doar Ucraina.

"Scopul strategic al Rusiei în prezent este să înghețe conflictul cu orice preț.

Următoarele etape sunt asigurarea stabilizării interne prin consolidarea regimului lui Putin (alegeri în 2024), refacerea capacităților militare, destabilizarea Europei și pregătirea pentru etapa a doua a războiului.

Instrumentele sunt clare: declarații zilnice despre «pregătirea pentru negocieri»; inițiative de «negociere» (înghețare) din partea unor țări terțe; isterie mediatică despre «eșecul contraofensivei Ucrainei»; șantaj nuclear deschis; resuscitarea masivă a lobby-ului prorus în țările europene cu teza că «cumva trebuie să oprim toate acestea».

Apelurile pentru o încetarea focului joacă jocul altcuiva cu cărțile Rusiei", a scris, pe Twitter, Mihailo Podoliak.

