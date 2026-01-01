„Se călcau unii pe alții”. Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor tragediei din Elveția. Imaginile surprinse de ei

Un moment de bucurie cum este sărbătoarea anului nou s-a transformat într-o tragedie care a lovit „întreaga Elveție și comunitatea internațională”.

Așa spune președintele elvețian după incendiul care a izbucnit la un popular club din stațiunea de schi Crans-Montana. Cel puțin 40 de oameni au pierit și cel puțin 100 au fost răniți majoritatea suferind arsuri severe.

Victimele sunt de diferite naționalități. Iar, ministerul nostru de Externe verifică dacă sunt și români printre acestea.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Petrecerea de Anul nou la un club simbol din stațiunea Crans-Montana - Constellation - s-a transformat brusc într-o imensă tragedie. Sute de oameni erau în interior atunci când a izbucnit incendiul, la ora 01:30.

Două tinere din Franța, care au reușit să iasă în primele momente, au descris panica și haosul din local. Potrivit celor două, focul ar fi pornit de la petarde festive, aduse odată cu sticlele de șampanie.

„Chelnerițele aduceau pe umeri tăvi cu sticle de șampanie, care aveau și petarde. Una din aceste tăvi a fost ridicată și apropiată prea mult de tavan, care a luat foc imediat. În câteva zeci de secunde, tot tavanul era cuprins de flăcări. Totul era din lemn...”.

„De fapt, au fost doar câteva secunde până a început să ardă. Cât ai clipi... Am văzut cum un sfert din sală era deja cuprinsă de flăcări, exact în zona în care se aflau chelnerii”.

„Ce am apucat eu să văd, până am ieșit, a fost că inițial era o mică zonă care ardea, iar niște tineri, veniți să se distreze, aruncau băutura din pahare spre tavan, încercând să stingă flăcările”.

„Eu eram la restaurantul chiar de lângă Constellation, când un prieten mi-a spus că a avut loc o explozie acolo. Atunci am văzut cum arde în interiorul localului, mulți oameni țipau... Erau foarte mulți oameni la intrare care încercau să scape, era înghesuială, se călcau unii pe alții în încercarea de a ieși. Mulți țipau, încercând să se salveze... Am văzut mulți întinși pe jos. Cred că erau morți”.

Pompierii au sosit în câteva minute. Imediat a fost activată o masivă operațiune de intervenție, cu 10 elicoptere, 40 de ambulanțe și peste 150 de salvatori.

Zona din jurul localului a fost complet închisă. Chiar și o zonă de excludere aeriană a fost instituită deasupra stațiunii Crans-Montana.

Martin Meul, reporter al ziarului Blick: „Mă aflu chiar la locul incendiului. În spatele meu puteți vedea poliția cum îi controlează pe toți care trec prin această zonă. Dar nu explică nimic, în detaliu. Totul este închis pentru că ancheta este în curs de desfășurare. Este una dintre cele mai cumplite tragedii din istoria recentă a țării”.

Frédéric Gisler, comandantul poliției cantonului Valais: „Ceea ce se poate spune în acest moment este că ipoteza unei explozii cauzate de un atac poate fi, probabil, exclusă. Este prematur să definim și să precizăm cauzele și circumstanțele acestui eveniment tragic”.

Autoritățile au precizat că victimele sunt de mai multe naționalități și se desfășoară activități pentru identificarea lor.

Răniții au fost duși la spitalele din zonă.

Frédéric Gisler, comandantul poliției cantonului Valais: „Avem aproximativ 100 de răniți, dintre care cei mai mulți în stare gravă cu arsuri severe”.

Potrivit ministerului de Externe, mulți italieni au fost afectați de tragedia de la barul Constellation - cel puțin 15 au fost transportați la spitale și 16 sunt dați dispăruți.

