„L-am găsit din întâmplare". O pisică a supraviețuit opt zile sub dărâmăturile unui bloc devastat de incendiul din Valencia

Botezată Coco, felina s-a reîntâlnit cu proprietara ei, Andrea Rubio, care îşi pierduse orice speranţă că iubitul ei animal de companie ar fi supravieţuit incendiului, în urma căruia au murit 10 persoane şi zeci de animale de companie, informează Reuters, citat de Agerpres.

"Bietul meu micuţ!", a exclamat Andrea Rubio, în vârstă de 32 de ani, în timp ce îl îmbrăţişa pe Coco, potrivit unei înregistrări video difuzate de Poliţia locală.

"L-am găsit din pură întâmplare", a spus un pompier spaniol în aceeaşi înregistrare video.

Firefighters in Valencia were surprised to find a live cat among the remains of an apartment block which was ravaged by fire eight days ago. Coco reunited with her owner Andrea, who thought she wouldn't see her cat again | Read more: https://t.co/5ClRmo7GW0 pic.twitter.com/9L3C2RiSWq