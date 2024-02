"Cel mai rău film de groază". Mărturia româncei care administrează complexul mistuit de foc în Valencia

În urma acestui eveniment, 10 persoane au murit, iar alte 14 au fost rănite.

Blocurile respective făceau parte dintr-un complez rezidențial, care a fost construit de o firmă catalană, intrată între timp în faliment.

Complexul este administrat de românca Adriana Banu, care locuia chiar într-unul dintre blocurile mistuite de flăcări.

Femeia a mărturisit, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, cum a trăit clipele de groază, mai ales că în momentul producerii incediului fiica și soacra ei se aflau acasă.

"Nu știm ce s-a întâmplat, s-a generat focul la etajul opt, într-un apartament care nu era locuit de nimeni. A venit portarul, a încercat să stingă focul cu un vecin, dar nu au putut pentru că ieșea foarte mult fum. Au anunțat pompierii, care au venit. A fost chestie de 10 minute. Noi, în prima fază, am crezut că e o chestie doar la etajul ăla", a declarat Adriana Banu.

"În momentul ăla am început să primim mesaje de la prieteni care stau în clădirile de lângă și au văzut că focul era din ce în ce mai intens. Atunci am sunat acasă și soacra mea a zis: «Bine, da, iese niște fum...». Au rămas în casă, și ea, și Isabela. Ea are 9 ani da. Apoi noi am ieșit de la birou, că e foarte aproape de clădire și când am ne-am apropiat și am văzut că era deja foarte extins aparte. Bătea foarte tare vântul și asta a făcut rău. Chiar în momentul ăla soțul meu a sunat acasă și a zis: «Ieșiți acum, cât mai puteți»", a mai spus românca.

Adriana Banu a dezvăluit că fiica și soacra ei au fost printre ultimele persoane care au ieșit din imobilele cuprinse de flăcări:

"Au fost ultimele care au ieșit, cu portarul și cu alți vecini. Într-o oră a ars tot. S-au speriat, adevărul că e foarte impactant ceea ce s-a întâmplat. E cel mai rău film de groază, nu-ți poți imagina ce poți vedea... Și apoi au fost vecini pe care au putut să-i salveze și alții care au rămas acolo. E ruină totală! N-a rămas niciun apartament, nimic...".

Românca a mai spus că Primăria din Valencia a decis să pună la dispoziția celor afectați de incendiu o clădire cu 131 de apartamente.

De asemenea, Adriana Banu a dezvăluit ce urmează să facă în următoarea perioadă de timp: "Aici asigurările funcționează destul de bine. Avem asigurare și la edificiu. Mergem la Primărie, vedem ce demersuri trebuie să facem ca eu să pot notifica toți proprietarii care sunt pașii următori pe care trebuie să-i facă".

Dată publicare: 23-02-2024 20:56