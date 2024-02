„E cel mai rău film de groază”. Infernul unei familii de români care locuia în blocul din Valencia care a ars ca o torță

Între timp, o țară întreagă deplânge moartea locuitorilor care n-au mai apucat să iasă din apartamentele cuprinse de flăcări.

Până acum, autoritățile au găsit 10 victime, după ce le-au găsit trupurile carbonizate. Identitatea lor va fi confirmată în următoarele zile.

Vecinii spun că printre cei morți s-ar număra și o familie cu doi copii, unul de trei ani, altul nou-născut.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Pe tot parcursul zilei de vineri, o dronă a supravegheat fără oprire clădirile arse. Salvatorii sperau să mai găsească supraviețuitori.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „Prioritatea acum, după cum au transmis și autoritățile, este căutarea victimelor și, fără îndoială, garantarea siguranței pompierilor”.

Din mărturiile vecinilor, într-unul dintre apartamente și-a găsit sfârșitul o întreagă familie - mama, tata și cei doi copii mici. Însă e nevoie de timp până ce trupurile carbonizate vor fi identificate cu ajutorul testelor ADN, spun autoritățile.

Administratoarea complexului rezidențial, românca Adriana Banu, locuia chiar în blocul cu 14 etaje de unde a pornit incendiul. Femeia și toți ai ei au scapăt teferi.

Adriana Banu: „Soacra mea a zis că bine, da, iese niște fum dar au rămas în casă. Și ea, și Isabela, are 9 ani. Apoi, noi am ieșit de la birou, că e foarte aproape de clădire, și când ne-am apropiat am văzut că era foarte extins. În momentul acela soțul meu a sunat acasă și a zis „ieșiți acum cât puteți”. Au fost ultimele care au ieșit cu portarul și un vecin care are o dizabilitate. E foarte impactant ce s-a întâmplat și cât de repede. E cel mai rău film de groază, nu-ți poți imagina ce poți vedea. Au fost vecini care au putut să fie salvați și alții care au rămas acolo”.

Mulți locatari au fost salvați de portar care, din primele momente a bătut din ușă în ușă și i-a ajutat pe vârstnici să iasă afară.

Femeie: „Portarul a bătut la fiecare ușă și a salvat oamenii. Julian a ajutat o mulțime de oameni astfel. Și este extrem de important și cum și-a făcut datoria un pompier, care nu știu cine este, dar vreau să vă spun că a reușit să salveze viața vecinei mele și a soțului ei paralizat, de la apartamentul 38”.

O locatară a stat ghemuită în balconul înconjurat de flacări. Pompierii nu puteau interveni imediat din cauza pericolului, care era mult prea mare. Au stropit pereții cu apă înainte să se apropie cu scara telescopică pentru a o evacua pe femeie.

De jos, oamenii urmăreau înmărmuriți acțiunea pompierilor. Salvarea acestui cuplu i-a ținut cu inima strânsă zeci de minute.

Cei doi, originari din Portugalia, nu și-au revenit din șocul prin care au trecut, dar sunt extrem de recunoscători că au scăpat cu viață.

Fată: „Totul a fost copleșitor. Ne gândeam doar că nu vrem să ardem de vii. Echipajele de pompieri au fost extraordinare, oamenii și-au riscat viața pentru a ne ajuta”.

Pompierii au primit apelul joi, puțin după ora locală 17:30. Punctul de pornire ar fi fost un scurtcircuit produs în apartamentul 86 de la etajul al 7-lea, dar se fac investigații pentru stabilirea oficială a cauzei. Cert e că flăcarile s-au extins cu o iuțeală înspăimântătoare. După nici o oră, toată clădirea de 14 etaje ardea, iar focul înghițea și blocul de 10 etaje învecinat.

Niciun apartament nu a scapăt, în ciuda eforturilor supraomenești făcute de pompieri. Le-au fost potrivnice vântul puternic și fațada pentru care s-a folosit masiv poliuretan puternic inflamabil.

Clădirile au fost construite între 2005 și 2008, la apogeul boom-ului imobiliar. Dezvoltatorul, plin de datorii, a intrat între timp în flaiment. Compus din două turnuri, complexul are 143 de locuințe și în jur de 450 de locatari.

Culmea ironiei, constructorul a promovat apartamentele punând în evidență ceea ce numea un tip inovator de fațadă din aluminiu și panouri din spumă poliuretanică. Acest sistem e foarte eficient pentru a izola de căldură şi frig, dar foarte inflamabil.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 24-02-2024 09:12