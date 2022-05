Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

După pierderile uriașe înregistrate până acum, aproximativ 29.000 de soldați morți, potrivit ucrainenilor, rușii distrug sistematic, cu tunuri și rachete, localitățile din calea lor. Scopul: să cucerească total regiunile Donețk și Luhansk. În calea lor stau acum orașele Severodonețk și Lyman.

Artileria rusă bombardează, noapte şi zi, oraşul Lyman, aflat la marginea regiunii Luhansk şi controlat, încă, de unităţi ale armatei ucrainene. Ruşii au concentrat aici lansatoare multiple de rachete, mortiere, tunuri grele şi artilerie autopropulsată.

Ruşii atacă fără discriminare zonele locuite. Potrivit oficialilor ucraineni, inamicul vrea să distrugă oraşul şi abia apoi să declanşeze o operaţiune terestră ca să-l ocupe. Fiecare sat de la marginea frontului este lovit constant, unul după altul.

Zece oameni au fost ucişi într-un sat de la începutul războiului. Cu toate acestea, câţiva locuitori nu se îndură să plece.

Reporter: Forțele ruse se află la doar câțiva kilometri. Nu sunteţi îngrijorat?

Localnic: Ba da. Este infiorător să vad satul aşa.

La doar câțiva metri distanță se află un adevărat labirint de tranșee.

Soldat ucrainean: „Am început să ne obișnuim. Băieții noștri sunt duri și au experienă în lupte. Ne ținem pe poziţii. Mulți oameni și-au pierdut casele. Așa că încerc să mă pun în locul lor și mă întristează teribil”.

În Severodoneţk, ruşii au intrat deja în suburbiile oraşului, unde se dau lupte grele.

Soarta apărătorilor ucraineni atârnă de un fir de aţă, un singur drum mai este sub controlul Kievului, iar ruşii îl bombardează continuu, pentru a împiedica retragerea militarilor din oraş, dar şi ajutoarele care ar putea sosi din vestul Ucrainei. Pentru moment, ucrainenii şi-au fortificat poziţiile în zona industrială, aşa cum s-a întâmplat şi în Mariupol.

Zelenski: „Nimeni nu a distrus Donbasul așa cum o face acum armata rusă”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Cea mai grea luptă se duce acum în Donbas. Bakhmut, Popasna, Severodonețk. În această direcție îşi concentrează invadatorii activitatea în acest moment. Pun la cale un masacru acolo și încearcă să distrugă orice urmă de viaţă. Nimeni nu a distrus Donbasul așa cum o face acum armata rusă”.

În spatele frontului, ucrainenii încearcă să revină la normalitate, atât cât se poate. Localnicii evacuaţi din Harkov la începutul războiului au început să revină acasă. Iar metroul din oraş se redeschide, după ce timp de trei luni a fost adăpost antiaerian.

Şi locuitorii din capitala Kiev încearcă să revină treptat la activităţile de zi cu zi.

Localnic: „Am lucrat în spatele ușilor închise, am baricadat intrarea centrală, am blocat-o complet, am închis toate ferestrele și am intrat să mucim prin intrarea din spate. Avem o parcare destul de buna aici”.

"7.436 de ucraineni au fost ucişi de Putin" - scrie pe o placă instalată în centrul Kievului. Dar această cifră creşte pe zi ce trece.

Soldat: „Cred că preţul este prea mare. Viețile oamenilor sunt neprețuite și este atât de injust că mor tineri. Diplomația trebuie să rezolve asta”.

Noi „cadouri” de calibru trimise de Occident, în Ucraina

La Moscova, propagandiştii Kremlinului susţin că, dacă Rusia nu va câştiga războiul din Ucraina, omenirea întreagă va avea de suferit.

Margarita Simonyan, redactor-şef Russia Today: „Toţi cred că noi vom pierde şi că Vestul va câştiga. Ei nu înţeleg că e imposibil. E pur şi simplu imposibil, nu se va întâmpla niciodată. Ori câştigăm noi, ori totul se va termina rău pentru întreaga umanitate. Nu contează ce se va întâmpla şi cum ne purtăm, confruntarea noastră cu Vestul va dura toată viaţa”.

La finalul unei reuniuni online coordonate de Statele Unite, mai multe state au anunţat noi ajutoare militare pentru Ucraina. Printre ele este şi un sistem anti-navă Harpoon oferit de Danemarca şi care ar putea să-i ajute pe ucraineni să spargă blocada navală impusă de ruşi în largul Mării Negre.