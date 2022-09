Zelenski: Când Rusia va pleca, când o vom înlătura, viaţa normală va reveni în Ucraina. Este singura cale

Președintele Ucrainei a subliniat că va prezida o şedinţă a Consiliului de Securitate şi Apărare Naţională în care se vor lua decizii pentru a răspunde la acţiunile ruseşti.



"Repet pentru toată lumea din această ţară: Rusia nu va obţine un nou teritoriu al Ucrainei. Rusia se va anexa la catastrofa pe care a adus-o pe teritoriul ocupat al ţării noastre. Rusia se va echivala cu aşa-numitele „DPR” şi „LPR”. Invadatorul umple teritoriul ocupat al Ucrainei cu morminte, dar şi pe teritoriul Rusiei sunt tot mai multe morminte. Ocupantul înfiinţează camere de tortură în teritoriul ocupat - şi va umple întregul teritoriu al Rusiei cu camere de tortură. Doar aşa vor funcţiona acum poliţia rusă şi serviciile speciale ruse. Legea din Rusia a fost anulată. Iar cei care au adus toate aceste morţi, torturi, violuri din Rusia le vor duce acasă. Peste tot în teritoriul confiscat, invadatorul distruge orice bază de viaţă - economie, sfera socială, cultură... Privarea întregii societăţi ruse de o economie normală, o viaţă decentă şi respectul pentru orice valoare umană va fi preţul pentru faptul că o persoană din Rusia doreşte ca acest război să continue. Acest lucru poate fi încă oprit. Dar ca să-l opreşti, trebuie să-l opreşti pe acela din Rusia care vrea război mai mult decât viaţă. Viaţa voastră, cetăţeni ai Rusiei", a spus Zelenski, conform news.ro.

El a subliniat că forţele ruse au provocat un alt atac asupra civililor din Mikolaiv şi bombardamente la Harkov şi în Donbas.

"Toate acestea pot fi oprite într-un singur mod: eliberarea. Şi înainte de venirea Rusiei, peste tot pe pământul ucrainean era o viaţă normală. Şi când Rusia va pleca, când o vom înlătura, viaţa normală va reveni. Aceasta este singura cale. Acesta este drumul către victoria noastră. Nu putem şti cât timp va dura să parcurgem această cale. Dar ştim că nicio manipulare rusă şi nicio crimă rusă nu ne poate devia de la această cale. Astăzi am reuşit să eliberăm încă şase cetăţeni din captivitatea rusă. Sunt recunoscător tuturor celor care asigură această muncă! Astăzi avem rezultate noi în prima linie. Astăzi am primit elemente suplimentare de ajutor de la parteneri. Aşa va fi în continuare. Începe o altă zi a luptei noastre, o altă zi pe calea victoriei. Va fi special pentru noi? Va fi o altă zi care ne va apropia de securitate şi pace, de restabilirea integrităţii noastre teritoriale. Pentru că milioane de ucraineni luptă şi lucrează pentru asta. Mâine (vineri) va avea loc o şedinţă specială a Consiliului de Securitate şi Apărare Naţională, pe care am convocat-o. Vor fi decizii. Ştim cum să reacţionăm la orice acţiuni ruseşti", a adăugat preşedintele ucrainean.

Consiliul de Securitate şi Apărare Naţională include, printre alţii, comandantul şef al forţelor armate, miniştrii Apărării, de Externe şi prim-ministrul, precum şi şeful Serviciului de Securitate ucrainean. Consiliul are sarcina de a colabora cu preşedintele la elaborarea şi coordonarea politicii de securitate naţională.

Dată publicare: 30-09-2022 07:18