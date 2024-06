Ce este și cât costă sistemul Patriot, donat de România Ucrainei. De ce Rusia are motive să se teamă de celebra armă

Cerința lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, de a i se da țării sale temutul sistem Patriot a avut efect la nivel internațional.

Înaintea vizitei sale la Washington miercuri, administrația Biden a declarat că va oferi încă 1,85 miliarde de dolari în ajutor militar Ucrainei, inclusiv sistemul de apărare antiaeriană Patriot, despre care liderul ucrainean a declarat că țara sa are nevoie urgentă pentru a se apăra de atacurile rusești. Și Germania a răspuns afirmativ acestei solicitări din partea Keivului.

Dar iată ce scrie Reuters despre sistemul Patriot:

Patriot, acronimul de la Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target (radar de urmărire cu fascicul fazat pentru interceptarea țintelor - n.trad.), este un sistem de apărare antirachetă sol-aer la nivelul întregului teatru de operațiuni, construit de Raytheon Technologies Corp (RTX.N), deschide o nouă filă și considerat unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană din arsenalul american.

Această armă a fost folosită pentru prima dată în 1991, în timpul Războiului din Golf. Atunci, a protejat Arabia Saudită, Kuweit și Israelul, iar mai târziu a fost folosit în timpul invaziei americane în Irak în 2003.

Este un sistem mobil care include, de obicei, un radar puternic, o stație de control, un generator de energie, stații de lansare și alte vehicule de sprijin. Sistemul are capacități diferite în funcție de tipul de interceptor utilizat.

Interceptorul PAC-2 folosește un focos cu fragmentare prin explozie, în timp ce racheta PAC-3, mai nouă, folosește o tehnologie mai avansată de tip hit-to-kill.

Patriot are o rază de acțiune de peste 150 de km, susținea NATO în 2015.

Cât costă sistemul Patriot

O singură baterie Patriot nou produsă costă peste 1 miliard de dolari, cu 400 de milioane de dolari pentru sistem și 690 de milioane de dolari pentru rachetele dintr-o baterie, potrivit think tank-ului Center for Strategic and International Studies.



Cât de mult este utilizat sistemul

Compania Raytheon a construit mai mult de 240 de sisteme Patriot, iar acestea sunt folosite în prezent de 18 țări, inclusiv de Statele Unite. Sistemul a fost foarte solicitat în Orientul Mijlociu din cauza amenințării pe care o reprezintă Iranul pentru regiune.

Potrivit Raytheon, sistemul a interceptat mai mult de 150 de rachete balistice în luptă începând din 2015.

Cum ar ajuta Ucraina

Ucraina a declarat că are nevoie de mai multe sisteme de apărare aeriană pentru a se proteja împotriva valului de rachete și drone din partea forțelor rusești.

Până în prezent, Statele Unite au furnizat Ucrainei o pereche de sisteme naționale avansate de rachete sol-aer (NASAMS).

În timp ce sistemul Patriot este conceput pentru a intercepta amenințări precum avioanele și rachetele balistice, acesta poate, de asemenea, să doboare dronele "kamikaze" pe care Rusia le-a trimis frecvent pentru a lovi infrastructura critică ucraineană. Dar ar fi o modalitate extrem de costisitoare de a distruge drone care costă doar mii de dolari.

România rămâne cu două sisteme Patriot operaționale

Potrivit unor surse NATO, sistemul Patriot care va fi donat Ucrainei nu este unul dintre cele două operaționale deja și care ar proteja în acest moment zona de sud a țării și scutul de la Deveselu. Spre țara vecină ar urma să plece o a treia baterie de apărare antiaeriană care ar fi trebuit să devină operațională până la mijlocul anului viitor.

Fiecare baterie de apărare antiaeriană are până la 8 lansatoare, iar un lansator are 4, 12 sau chiar 16 rachete. Asta înseamnă că o baterie încărcată la maximum poate lansa în același timp 128 de rachete care au capacitatea de a lovi simultan ținte multiple, la peste 150 de kilometri distanță.

Următoarele trei sisteme Patriot care vor ajunge în România vor intra în dotarea Forțelor Terestre.

