Proteste masive în Polonia față de interzicerea avortului. Zeci de mii de oameni, în stradă

Agitând steaguri curcubeu şi scandând sloganuri antiguvernamentale, manifestanţii au purtat masiv, la Varşovia, simbolul revoltei lor - un fulger roşu.

De 9 zile au loc manifestaţii împotriva controversatei hotărâri a Tribunalului Constituţional privind restrângerea avortului.

Drone footage shows the scale of protests in Poland's capital Warsaw against a court ruling that further limited its restrictive abortion laws https://t.co/AkR7iHNI98 pic.twitter.com/ACTtIBkWYN

”Suntem pregătiţi să ne batem până la capăt”, a declarat vineri presei Marta Lempart, o cofondatoare a mişcării Greva Femeilor, care a lansat apelul la manifestaţii.

”Ne-am săturat!”, ”Corpul meu, alegerea mea!”, scandau pancartele agitate de manifestanţi, majoritatea tineri, care au strigat de asemenea sloganuri antiguvernamentale.

Potrivit Primăriei Varşoviei, ”zeci de mii de persoane” au participat la manifestaţie în centrul oraşului, unde poliţia a procedat la ”mai multe arestări”, în urma a două incidente.

Activişti în domeniul apărării drepturilor femeilor, care se află în spatele acestor adunări, se expun unor proceduri judiciare, deoarece orice adunare de peste cinci persoane pe domeniul public este interzisă.

Lines of black clothing were strung up in this Krakow, Poland, park to protest against the government’s ruling that imposes a near-total ban on abortion nationwide pic.twitter.com/SqIe2vjEN3