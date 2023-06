„E ca și cum ar fi îngropați de vii într-o conservă”. Fost jurnalist, în lacrimi când a vorbit despre echipajul de pe Titan

Cele cinci persoane aflate în submersibil au rămas fără oxigen, joi, la ora 15, ora României. Căutările continuă însă.

Dr. Michael Guillen, primul corespondent TV, fizician în prezent, care a vizitat epava Titanicului în 2000 a vorbit despre experiența sa.

El a vorbit despre cum a rămas „captiv” în apă timp de 30 de minute, după ce submersibilul în care se afla s-a lovit de elicea navei.

„Fiecare minut în care ești „îngropat de viu” în această conservă se simte ca o eternitate. Pierzi orice măsură a timpului”, a spus el.

„Mă simt de parcă aș fi acolo cu ei. Știu prin ce trec. Simt asta, sunt foarte empatic și speram că vor avea o a doua șansă la viață așa cum am avut eu și aproape că mă simt vinovat că eu am primit a doua șansă. Singura mea speranță este că ei simt acea pace pe care am simțit-o eu când am fost gata să renunț la viață”, a mai spus acesta.

Dr. Guillen a vorbit la începutul acestei săptămâni despre cum vasul în care se afla a fost prins brusc într-un curent subacvatic care l-a împins în elicea Titanicului.

După ce s-au blocat sub pupă, echipajul a încercat să dea înapoi, moment în care s-a auzit o bubuitură și au văzut resturi plutind prin apă.

Echipa a reușit, în cele din urmă, să elibereze submersibilul și să-l aducă la suprafață.

TITANIC ACCIDENT. When I was at ABC News, I became the first TV correspondent in history to report from the wreck of the Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean, 2-1/2 miles below the surface. An accident happened that almost claimed my life. Here's what happened. #Titanic… pic.twitter.com/b4t3WtaRdc