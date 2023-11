„Continuați să faceți cu mâna!”. Teroriștii Hamas vor să arate întregii lumi că se despart „prieteni” de ostatici

Potrivit mediatorilor din Qatar gruparea Hamas a dat de înțeles, că ar avea liste pentru încă două, trei zile. Până una-alta, în Israel este așteptat, joi seară, al șaselea grup de ostatici.

Regie de film marca Hamas

În ziua a cincea a armistițiului, încă zece ostatici israelieni și doi thailandezi au fost predați de Hamas Crucii Roșii. Ca de fiecare dată, islamiștii au înregistrat momentul transferului, dar au avut grijă să nu le mai fie auzite vocile.

Într-una din zilele anterioare, în filmarea difuzată de teroriști s-a auzit cum le cereau ostaticilor să fluture mâna către cameră, de parcă s-ar fi despărțit buni prieteni: „Continuați să faceți cu mâna!”.

În noul grup sunt nouă femei și o adolescentă de 17 ani. Spre surpriza generală, Mia Leimberg a apărut ținându-și cățelușa în brațe. Ea și mama ei au fost răpite cu tot cu simpatica Bella și în tot acest timp au împărțit cu ea puțină mâncare primită.

Dr. Efrat Bron-Harlev Schneider, director executiv al Centrului Medical pentru Copii: „Ca impresie generală, toți s-au întors foarte slabi și palizi, au pierdut cam 15% din greutate, atât copiii, cât și mamele”.

Pentru fiecare dintre cei scăpați din infernul captivității, întâlnirea cu cei dragi este copleșitoare. În acele momente se revarsă toate grijile și fricile acumulate mai bine de șapte săptămâni și de o parte și de alta.

În unele cadre se vede și Maia Reghev, întoarsă cu răni grave la picior, în momentul în care își revede părinții. Sentimentele sunt cu atât mai puternice cu cât fratele tinerei a rămas ostatic în Gaza.

La trei zile după ce și-a putut strânge din nou fetița în brațe, Thomas Hand încă este strivit de emoții.

Thomas Hand, tatăl lui Emily Hand: „A fost frumos, așa cum mi-am imaginat, alergam unul spre celălalt. Cred că am strâns-o prea tare în brațe”.

Traumele captivității

Un alt detaliu a scos la iveală că pe întreaga durată a captivității, fetița s-a străduit să nu facă niciun zgomot, pentru că așa îi cereau teroriștii.

Thomas Hand, tatăl lui Emily Hand: „Celălalt aspect șocant pentru mine a fost că vorbește în șoaptă, ca s-o aud trebuie să-mi apropii urechea de buzele ei, așa de aproape. Mi-a zis că, în tot acest timp, a crezut că și eu fusesem răpit”.

Copila de 9 ani este bântuită de calvarul prin care a trecut.

Thomas Hand, tatăl lui Emily Hand: „Credeam că au ținut-o în tuneluri, dar nu a fost în tuneluri. Au mutat-o, de fapt, din casă în casă... Nu vrea să numim locul acela Gaza. Ea îi spune "kufsa", cutia. Am întrebat-o, cât timp ai fost în cutie? "Kufsa". Mi-a răspuns, în șoaptă: "Un an." Atunci parcă am primit o lovitură în stomac”.

Printre zecile de ostatici răpiți din kibuțuri pe 7 octombrie mai sunt mulți copii, inclusiv un bebeluș de 10 luni, Kfir Bibas, târât în Gaza odată cu fratele lui de 4 ani, Ariel, și cu părinții lor. Israelienii au organizat marți seară o manifestație specială de sprijin față de familia Bibas.

Eylon Keshet, vărul: „Sunt acești copii dușmanii Hamas? Dușmanii oricui? Ar trebui ca acești copii să fie folosiți ca monedă de schimb? Nu, nicidecum”.

Se încearcă prelungirea păcii

Se crede că macar unii dintre membrii familiei Bibas au fost predați unor alte grupări, fie islamiste, fie chiar unor bande de crimă organizată.

Dany Dannon, fost ministru adjunct al Apărării din Israel: „Hamas, de fapt, face comerț cu ostatici. Știm că unii ostatici au fost vânduți între diferite grupuscule Hamas, dar și între bande din Gaza”.

În tot acest timp, mediatorii din Qatar, dar și șeful CIA - care și-a petrecut ultimele săptămâni făcând naveta între Ierusalim și Doha, încearcă să obțină o prelungire a armistițiului, care ar urma să expire vineri dimineață. Însă pentru asta, Hamas ar trebui să predea și alti ostatici, poate chiar să înceapă să elibereze bărbați.

