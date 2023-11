Gruparea teroristă Hamas, acuzată că face comerț cu ostatici. Cine ar fi cumpărat persoanele răpite din Israel

Sunt negocieri în aces sens, sub medierea Qatarului, la care participă serviciile secrete israeliene și americane. Acordul de încetare temporară a focului expiră joi dimineață.

Marți seară, 10 ostatici israelieni și doi thailandezi au fost predați de Hamas Crucii Roșii. Preluați apoi de armată, au ajuns în Israel cu un elicopter militar. Sunt nouă femei și o adolescentă de 17 ani în grupul de ostatici israelieni eliberați noaptea trecută.

Soarta ostaticilor a fost "terorism psihologic"

Prof. Itai Pessach, director al Spitalului de Copii Edmond și Lily Safra din cadrul Centrului Medical Sheba: „Cele care au sosit aseară sunt un grup de femei extraordinare care au înfruntat greutățile captivității lor într-un mod remarcabil. Sunt în grija unei echipe de experți care excelează în domeniul lor, cei mai buni medici, asistente medicale, asistenți sociali, psihologi... Am fost și noi emoționați și bucuroși să o primim și pe Bella, cățelușa lui Maya, o tânără foarte curajoasă. Bella a fost, de asemenea, examinată aseară de către serviciul veterinar”.

Fiul uneia dintre captive, Ada Sagi, în vârstă de 75 de ani, care a fost printre cei eliberați marți seară, spunea că așteptarea tensionată a veștilor despre mama lui și soarta ostaticilor a fost "terorism psihologic".

Thomas Hand, tatăl Emiliei, a crezut-o moartă, până acum câteva săptămâni, când a aflat că este în mâinile teroriștilor Hamas. Reîntâlnirea a fost copleșitoare.

Thomas Hand, tatăl lui Emily Hand: „Cred că am strâns-o prea tare în brațe. A pierdut prea mult în greutate. Și chipul ei... nu am văzut-o niciodată atât de palidă. Cealaltă parte și cea mai șocantă a întâlnirii a fost că vorbea în șoaptă. Am fost nevoit să-mi lipesc urechea de buzele ei... Și s-o întreb ce a zis...”.

Copila de 9 ani este bântuită de calvarul prin care a trecut. „Credeam că au ținut-o în tuneluri, dar nu a fost în tuneluri. Au mutat-o, de fapt, din casă în casă... Nu vrea să numim locul acela Gaza. Ea îi spune "kopsa", cutia. Am întrebat-o, cât timp ai fost în cutie? "Kopsa". Mi-a răspuns, în șoaptă: "Un an." Atunci parcă am primit o lovitură în stomac”.

Wolf Blitzer (CNN): Ai pierdut rude, dar ai și rude care au fost eliberate.

Abbey Onn, rude ucise de Hamas: A fost un carusel de emoții, din 7 octombrie. Inițial am crezut că avem cinci ostatici, însă, după zece zile am aflat că Noya și Carmella au fost ucise și ne-a fost și mai greu, pentru că trebuia să găsim un mod de a continua lupta fără să ne lăsăm pardă durerii. Iar acum Eres și Sahar s-au întors la mama lor. Dar încă avem inima grea, Ofer (tatăl copiilor) este încă acolo.

Printre zecile de ostatici răpiți din kibuțuri pe 7 octombrie și ținuți încă în captivitate mai sunt mulți copii, inclusiv un bebeluș de 10 luni. Micuțul Yarden, dar și frățiorul lui de 4 ani precum și părinții lor au fost răpiți de Hamas.

Ofri Bibas-Levy, sora lui Yarden Bibas, răpită de Hamas: „Au trecut 53 de zile în care nu am știut unde au fost ținuți, în ce condiții... Au primit suficientă mâncare? Cine a avut grijă de ei? Sunt împreună? Cine-i ține în brațe? Au fost spălați? Cine-i îmbrățișează atunci când plâng?”.

Ostaticii, vânduți prin Gaza

Eylon Keshet, vărul: „Sunt acești copii dușmanii Hamas? Dușmanii oricui? Ar trebui ca acești copii să fie folosiți ca monedă de schimb? Nu, nicidecum”.

Prelungirea armistițiului - care ar urma să se încheie joi dimineață - oferă șansa unor noi eliberări.

Majed al-Ansari, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar: „Nu încape îndoială că în aceste 48 de ore vor avea loc discuții pentru a extinde acest armistițiu. Asta se poate întâmpla, bineînțeles, dacă Hamas confirmă că există posibilitatea eliberării altor ostatici”.

Dar extinderea perioadei de încetare a focului este complicată de faptul că nu se știe unde se află unii dintre ostatici. Cel puțin câteva zeci nu sunt deținuți de Hamas, ci de alte grupări, ca Jihadul islamic. Poate chiar de grupări de crimă organizată.

Dany Dannon, fost ministru adjunct al Apărării din Israel: „Hamas, de fapt, face comerț cu ostatici. Știm că, de fapt, ei au vândut efectiv ostatici între diferite grupuri Hamas din Gaza, dar și între bande din Gaza”.

Dată publicare: 29-11-2023 17:39