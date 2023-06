„Cel mai rău zbor din istorie”. Un pasager a avut diaree timp de 15 ore după ce a consumat mâncare primită în avion

Chloë Chapdelaine, în vârstă de 25 de ani, suferă de boala celiacă și a avut grijă să comande o masă fără gluten în timpul zborului de la Dubai la Los Angeles, săptămâna trecută, scrie LAD Bible.

Cu toate acestea, abia după o oră din cele 15 ore cât dura călătoria, totul a luat o întorsătură nefastă.

Creatoarea de conținut canadiană a fost servită cu ceea ce părea a fi o gustare fără gluten, care a sosit pe o tavă pe care scria „fără gluten”.

O parte din micul dejun a inclus un croissant, care nu avea un autocolant fără gluten, din care Chloë a mâncat jumătate, având impresia că era, de fapt, fără gluten.

După ce a verificat eticheta cu o însoțitoare de bord, angajata companiei Emirates a revenit și a confirmat că produsul conținea gluten.

După experiența îngrozitoare, Chloë a împărtășit cu urmăritorii ei de pe TikTok ce a urmat după acea eroare care i-a distrus zborul.

Vorbind într-un videoclip din interiorul băii avionului, femeia a explicat că a suferit stări de vomă, crampe la stomac, diaree și mâncărimi ale pielii.

Ea a dezvăluit, de asemenea, că va trebui să facă față timp de două săptămâni „repercusiunilor mentale” ale celor întâmplate, care includ simptome de ceață cerebrală și senzație de depresie.

Rememorând momentul, Chloë a spus că a avut o „senzație foarte proastă” imediat ce a început să mănânce croissantul.

„M-am întrebat apoi de ce ar avea un brand fără gluten atât de bun într-un avion și atunci am întrebat un însoțitor de bord dacă era într-adevăr fără gluten”, a continuat ea. „Ea [stewardesa] s-a făcut palidă și s-a dus să verifice, apoi s-a întors și mi-a spus că nu trebuia să fie în farfuria mea și că nu era fără gluten. Imediat am intrat în panică. Sunt foarte sensibilă și boala mea celiacă se activează la o cantitate minimă de gluten. Să mi se spună că am mâncat o jumătate de croissant fără gluten, ceea ce reprezintă o cantitate destul de mare și mai mare decât cea la care am reacționat în trecut, a fost foarte înfricoșător pentru mine. Nu știam cum voi reacționa”.

După ce și-a dat seama de gravitatea situației, pe care a descris-o ca fiind un „moment de panică”, Chloë s-a grăbit să meargă la toaletă.

„M-am dus la toaletă și mi s-a făcut rău fizic și am stat acolo cam o oră vomitând, ceea ce a fost oribil”, a continuat ea. „Știam că dacă nu făceam asta, îi va cauza corpului meu mult mai multe daune”.

Ea a adăugat că lucrurile „s-au înrăutățit de acolo” și au urmat simptome precum crampe „foarte severe”, diaree, greață și mâncărimi ale pielii.

Chloë a declarat că nu a mai mâncat gluten de aproape nouă ani, după ce a fost diagnosticată cu boala celiacă, iar acum cere companiilor aeriene să ia mai în serios alergiile și intoleranțele când vine vorba de mâncarea din avioane, considerând că boala celiacă nu este „luată la fel de în serios” ca alergiile la nuci.

„Suntem dezamăgiți să auzim ce i s-a întâmplat doamnei Chapdelaine. Emirates își propune să satisfacă toate nevoile specifice ale pasagerilor, oferind o serie de mese speciale care acoperă cât mai multe cerințe medicale, dietetice și religioase. Siguranța și sănătatea clienților noștri sunt luate foarte în serios”, a declarat compania aeriană.

Sursa: LAD Bible Etichete: , , , , Dată publicare: 14-06-2023 21:56