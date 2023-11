„Am văzut bucăți de cadavre împrăștiate peste tot”. Civilii din Fâșia Gaza, folosiți de Hamas drept scuturi umane

În plus, spune Israelul, Hamas încearcă să împiedice civilii să fugă din zonă, întrucât ar rămâne fără scuturi umane.

Cei 100 de cetățeni români nu au putut părăsi Gaza

În acest timp, trecerea de frontieră de la Rafah a rămas închisă pe parcursul zilei de vineri, și cei 100 de cetățeni români, care se aflau pe listele de evacuări, nu au putut părăsi Fâșia Gaza.

Armata israeliană a anunțat că a cucerit ultima redută Hamas din zona taberei de refugiați Al-Shati, în nord-vestul Fâșiei Gaza. Soldații Israelului au pătruns și într-un hotel de pe coastă, de unde militanții palestinieni lansau atacuri. Inginerii au distrus tunelurile de sub clădire.

Lupte se duc și pe străzile din orașul Gaza, unde combatanții Hamas atacă și apoi dispar în subteran.

Michael Clarke, analist: „Se duc lupte crâncene, apoi Hamas dispare. Asta înseamnă fie că Hamas încearcă să atragă armata israeliană în adâncul orașului, fie că militanții își pierd curajul întrucât ei luptă organizați în celule și comunicațiile Hamas au fost blocate. Când lupți într-o celulă, e greu să fii curajos”.

Israelul a înconjurat patru spitale din nordul Fâșiei Gaza

Forțele israeliene au înconjurat patru spitale din nordul Fâșiei Gaza, unde, vineri, au fost înregistrate mai multe explozii. Una dintre deflagrații, susține Israelul, a fost provocată de o rachetă lansată de militanții palestinieni.

Israelienii spun că teroriștii Hamas folosesc unitățile medicale pentru a lansa atacuri și a se ascunde. Armata israeliană a cerut evacuarea spitalului Al-Shifa, plin până la refuz de pacienți și refugiați. Cei care au putut, au fugit. În clădirile și în curtea spitalului au rămas, însă 15 mii de bolnavi și bătrâni, care nu se pot deplasa.

Michael Clarke, analist: „(Armata israeliană) spune că sub spitalul Al-Shifa nu se află doar comandamentul Hamas, ci și o fabrică de arme, un depozit de combustibil, și un centru unde se colectează informații. Și, bineînțeles, Yahya Sinwar, liderul Hamas, se ascunde sub spital, dacă o mai fi acolo”.

Hamas folosește civilii drept scuturi umane

Israelul acuză Hamas că încearcă să îi împiedice pe civili să evacueze spitalele, iar pe internet au apărut imagini cu oameni purtând banderole sau eșarfe albe, care încearcă să iasă din spitalul Al-Nasr. Se aud focuri de armă și explozii, după care mulțimea se întoarce în curtea unității medicale

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Hamas folosește civilii pe post de scuturi umane, e gata să pună în pericol viețile copiilor din Gaza pentru a se proteja pe sine. Nu are limite”.

Armata israeliană a anunțat că, în ultimele două zile, 100 de mii de civili au părăsit nordul Fâșiei Gaza, folosind coridoarele umanitare, în intervalele indicate. Cei strămutați și-au purtat în brațe copiii sau animalele de companie.

Localnic: „Cu ce au greșit acești oameni? Bolnavul, cel care nu poate merge, copilul, bătrânul al cărui fiu a devenit martir și a cărui casă a fost distrusă. Cu ce am greșit noi? Fac eu parte din rezistență? Ce duc cu mine? Mi-am abandonat casa îmbrăcată așa”.

Dar și în sudul enclavei au continuat bombardamentele.

Localnic: „Am traversat valea și am zis că suntem în siguranță. Am stat o vreme și când am pornit la drum, ne-au lovit cu avioanele F16. Am văzut bucăți de cadavre împrăștiate peste tot. O schijă mi-a intrat în coapsă și m-au adus aici într-o căruță trasă de un măgar”.

Iar supraaglomerarea din centrele ONU care primesc refugiați favorizează îmbolnăvirile, mai ales în rândul copiilor.

Localnic: „Ne-am refugiat în această școală ONU, dar, după cum puteți vedea, e foarte aglomerat, sunt 65 de oameni într-o clasă. Dormim șapte oameni pe o saltea. Ni se îmbolnăvesc copiii. Suferă de toate afecțiunile posibile: fac diaree, vomită, fac febră. Nu avem medicamente, alimente, pături”.

S-a ajuns ca 600 de oameni să împartă o toaletă. În plus, în lipsa apei potabile, civilii au ajuns să consume apă contaminată.

