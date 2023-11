Armata israeliană acționează în jurul celui mai mare spital din Gaza unde s-ar afla cartierul general al Hamas

Între timp, forțele israeliene sunt în jurul a trei spitale importante din centrul orașului Gaza unde au fost semnalate explozii noaptea trecută, soldate cu alți morți și răniți - susțin surse medicale controlate de Hamas.

Armata israeliană a confirmat că trupele sale acționează în jurul celui mai mare spital din Gaza, în zona căruia, în subterane și la suprafață se află obiective ale teroriștilor Hamas.

Aceste explozii s-au produs lângă spitalul finanțat de guvernul indonezian. Sunetele care s-au repetat sugerează că au fost aruncate în aer și depozite de muniții. Toţi cei din clădire au fost cuprinşi de panică. Acolo s-ar afla o mulțime de refugiați. Însă în imaginile difuzate de Al Jazeera se vede cineva agitând un Kalașnikov.

Ministerul sănătății controlat de Hamas susține că au fost bombardamente lângă trei spitale. Inclusiv la cel mai mare din Gaza, Al Shifa, unde, de asemenea, s-au adăpostit numeroși civili palestinieni. Au fost morți și răniți - potrivit surselor medicale din Gaza. O rachetă a cărei sursă nu este cunoscută - posibil surprinsă în această imagine - ar fi căzut chiar în curtea instituţiei sanitare.

Au apărut și imagini cu tancuri și blindate lângă spitalul de copii.

Pe de altă parte, forțele israeliene au încercuit spitalul Al Shifa unde - susține armata - se află cartierul general Hamas.

Purtător de cuvânt armata israeliană: „Teroriștii care se află în beciuri sub Shifa aud foarte bine, în această seară, tunetul șenilelor de tanc, buldozerele sfărâmând terenul... Aud totul de sub pământ, aud și tremură de frică”.



Armata israeliană a difuzat o hartă actualizată a obiectivelor Hamas din inima orașului Gaza. Este vorba despre tuneluri subterane, dar şi de centre de comandă, depozite de arme și muniție, și adevărate fabrici de rachete antitanc. Toate acestea aflate în clădiri civile sau sub acestea.

Benjamin Netanyahu: „Nu urmărim să guvernăm Gaza, nu vrem să ocupăm Gaza, ci căutăm să oferim atât teritoriului Gaza, cât și nouă, un viitor mai bun în Orientul Mijlociu„.

Până atunci, războiul continuă neabătut, spune premierul Netanyahu.

Benjamin Netanyahu: „Am stabilit obiective. Nu am stabilit un calendar, pentru că (războiul) poate dura mai mult timp. Nu va exista o încetare a focului fără eliberarea ostaticilor israelieni. Asta nu se va întâmpla”.

Dar - așa cum a anunțat și armata israeliană - vor fi în continuare pauze în ostilități, temporare, în scopuri umanitare.

Benjamin Netanyahu: „În locații specifice, pentru o anumită perioadă de timp, câteva ore aici, câteva ore acolo, dorim să facilităm evacuarea în siguranță a civililor în afara zonei de luptă„.

În partea de nord a Faşiei Gaza mai sunt poate zeci de mii de civili. Pentru ca aceștia să se poată refugia în sud armata israeliană a anunțat pauze zilnice de încetare a focului. Iar pentru evacuare va fi deschis și un al doilea coridor, de-a lungul coastei.

Potrivit armatei israeliene, în două zile, miercuri și joi,130.000 de palestinieni au ieșit din nordul Fâșiei Gaza.

Jihadul Islamic, gruparea aliată Hamasului în Gaza, a difuzat mesaje cu doi dintre ostaticii israelieni - o femeie în vârstă și un adolescent și susține că este gata să-i elibereze din rațiuni umanitare.

Dată publicare: 10-11-2023 19:46