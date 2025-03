Von der Leyen: Vom avea o nouă ordine mondială în următorii ani. Rusia se pregăteşte de confruntare Europa

Europa trebuie să fie pregătită pentru a face faţă schimbării „inevitabile” reînarmându-se şi dezvoltând capacităţi pentru a avea o descurajare credibilă, a mai transmis von der Layen. Ea a avertizat în context că Rusia se pregăteşte de o viitoare de confruntare cu democraţiile europene, în timp ce Statele Unite, „cel mai vechi partener al Europei”, îşi îndreaptă atenţia către regiunea Indo-Pacific. Preşedinta Comisiei Europene a ţinut marţi un discurs la Academia Militară Regală Daneză din Copenhaga, în prezenţa premierului Mette Frederiksen, ocazie cu care a lăudat planurile ţării de a-şi creşte cheltuielile de apărare şi a dat asigurări Danemarcei că are sprijinul executivului UE în conflictul său tot mai intens cu preşedintele american Donald Trump cu privire la Groenlanda. „Danemarca este foarte conştientă de propria securitate şi de propriile ameninţări. Nu în ultimul rând din cauza geografiei sale unice şi strategice. Dar şi din cauza evenimentelor recente: Mă refer, desigur, la războiul în curs din Ucraina şi la conflictele din alte teatre de operaţiuni. Dar şi la atacurile repetate şi continue asupra infrastructurii critice din Marea Baltică. Şi, desigur, din cauza competiţiei continue pentru influenţă în regiunea arctică, inclusiv în Groenlanda. Pentru toţi locuitorii Groenlandei - şi ai Danemarcei în ansamblu - vreau să fie clar că Europa va susţine întotdeauna suveranitatea şi integritatea teritorială. Şi în acest context complex, salut decizia prim-ministrului de a creşte cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB în următorii doi ani. Acesta este un adevărat leadership”, a afirmat preşedinta Comisiei Europene, potrivit News.ro. „Era beneficiilor păcii a apus de mult”, iar „epoca sferelor de influenţă a revenit cu adevărat”, a declarat şefa executivului european. Citește și S-a încheiat discuția dintre Trump și Putin. Urmează un anunț al Casei Albe „Dacă Europa vrea să evite războiul, Europa trebuie să se pregătească pentru război”, a avertizat Ursula von der Leyen, spunând că perioada celor trei decenii de pace de după căderea Cortinei de Fier s-a încheiat. „Adevărul este că am căpătat rapid convingerea că această perioadă cu adevărat excepţională, în care am asistat la căderea Cortinei de Fier şi a Zidului Berlinului, iar ţări şi popoare întregi au fost eliberate, este o nouă normă. Acest lucru a dus la subinvestiţii în apărare şi, sinceră să fiu, la o complezenţă exagerată. Adversarii noştri au folosit acea perioadă nu numai pentru a se mobiliza din nou, dar şi pentru a contesta regulile care guvernează securitatea globală. Şi asta mă aduce la ziua de astăzi. Era beneficiilor păcii a apus de mult. Arhitectura de securitate pe care ne-am bazat nu mai poate fi considerată de la sine înţeleasă. Epoca sferelor de influenţă a revenit cu adevărat. Să luăm exemplul Rusiei. Cunoaştem deja hotărârea sa de a refuza altor ţări dreptul de a-şi alege propriul drum. Iar acum Rusia se află pe o cale ireversibilă de a crea o economie de război. Ea şi-a extins masiv capacitatea de producţie industrială militară. 40% din bugetul federal este cheltuit pentru apărare. 9 % din PIB-ul său. Această investiţie alimentează războiul său de agresiune în Ucraina, pregătindu-se în acelaşi timp pentru o viitoare confruntare cu democraţiile europene. Şi pe măsură ce aceste ameninţări cresc, vedem cum cel mai vechi partener al nostru - Statele Unite - îşi îndreaptă atenţia către Indo-Pacific”, a arătat Ursula von der Leyen. „Ideea este că trebuie să vedem lumea aşa cum este - şi trebuie să acţionăm imediat pentru a-i face faţă. Pentru că o nouă ordine internaţională va fi formată în a doua jumătate a acestui deceniu şi după aceea”, a continuat şefa Comisiei Europene. Ea a arătat că Europa se confruntă cu „o alegere fundamentală” cu privire la viitorul său. „Continuăm să reacţionăm la fiecare provocare într-un mod progresiv şi precaut? Sau suntem pregătiţi să profităm de această oportunitate de a construi o Europă mai sigură? Una prosperă, liberă şi pregătită, dispusă şi capabilă să se apere singură. Europa este pregătită să facă un pas în faţă. Suntem pregătiţi să preluăm controlul asupra schimbării, care este inevitabilă”, a proclamat Ursula von der Leyen. „Readiness 2030” și patru priorități-cheie „Până în 2030, Europa trebuie să aibă o poziţie de apărare puternică”, a spus ea, anunţând că miercuri va prezenta o foaie de parcurs pentru strategia „Readiness 2030” (Pregătire pentru 2030 - n.r.). „Readiness 2030” înseamnă să ne reînarmăm şi să ne dezvoltăm capacităţile pentru a avea o descurajare credibilă. „Readiness 2030” înseamnă să avem o bază industrială de apărare care reprezintă un avantaj strategic, a explicat von der Leyen. Ea a ţinut să sublinieze că statele membre îşi vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe, de la doctrină la desfăşurare, şi pentru definirea cerinţelor către forţele lor armate. „Dar este nevoie de multe lucruri la nivel european”, a adăugat von der Leyen, care a schiţat patru „priorităţi-cheie”. „Prima şi cea mai importantă prioritate este creşterea cheltuielilor pentru apărare”, a arătat ea . Cheltuielile pentru apărare ale statelor membre au crescut acum cu peste peste 31% față de 2021. Este mai bine - dar nu suficient. Sunt încă mult mai mici decât cele ale SUA, Rusiei şi China, a atras atenţia von der Leyen. Reconstrucţia apărării europene va necesita investiţii masive pe o perioadă îndelungată, atât publice şi private, a spus ea. „Al doilea punct: în ce investim - şi cum investim - este la fel de important ca şi cât de mult cheltuim”, a punctat von der Leyen. „Trebuie să acoperim decalajele noastre de capacităţi. Şi trebuie să facem acest lucru într-un mod european. Aceasta înseamnă cooperare paneuropeană la scară largă pentru a aborda lacunele din domeniile prioritare. Aceasta începe cu elemente fundamentale precum infrastructura şi mobilitatea militară”. Ea a menţionat că până în 2030, este nevoie de „o reţea europeană funcţională de coridoare terestre, aeroporturi şi porturi maritime care să faciliteze transportul rapid de trupe şi echipamente militare”. În acelaşi timp, a arătat ea, „trebuie să investim în apărarea antiaeriană şi antirachetă, sisteme de artilerie, muniţie şi rachete. Şi trebuie să învăţăm lecţiile de pe câmpul de luptă şi natura schimbătoare a războiului modern. Am văzut importanţa dronelor şi a sistemelor împotriva dronelor în Ucraina. Europa trebuie să dezvolte toate tipurile de sisteme fără pilot şi software-ul şi senzorii avansaţi din spatele acestora. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cibernetică sau pentru utilizarea inteligenţei artificiale militare sau a calculului cuantic” - le-a spus von der Leyen cadeţilor de la academia daneză. A treia prioritate pentru apărarea europeană este poate cea mai strategică şi se referă la creşterea sprijinului pentru Ucraina. „Aceasta este ceea ce noi numim strategia porcului spinos de oţel. Pentru că trebuie să facem Ucraina suficient de puternică pentru a fi indigestă pentru potenţialii invadatori. Deci trebuie să investim în forţa Ucrainei. Am sprijinit Ucraina cu aproximativ 50 de miliarde EUR numai în sprijin militar şi am instruit peste 73 000 de trupe ucrainene. Iar sprijinul nostru pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană rămâne la fel de puternic ca întotdeauna”, a dat asigurări Ursula von der Leyen. Ea a anunţat că pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, va fi înfiinţat un grup operativ comun cu Ucraina pentru a coordona sprijinul militar al UE şi al statelor membre pentru Ucraina. „Aşadar, trebuie să accelerăm integrarea Ucrainei în piaţa europeană de echipamente europene. Iar industria noastră învaţă de la industria de apărare a Ucrainei”, a menţionat von der Leyen. A patra prioritate, a arătat ea, este consolidarea bazei industriale de apărare a Europei, iar aici şefa Comisiei Europene a pledat pentru un program de tip „Buy European”. „Baza noastră industrială are încă slăbiciuni structurale. Ea nu este încă capabilă să producă sisteme şi echipamente de apărare în cantităţile şi cu viteza de care statele membre au nevoie. Ea rămâne prea fragmentată, cu actori naţionali dominanţi care se ocupă de pieţele interne pieţelor naţionale. Trebuie să schimbăm tendinţa. Aceasta începe cu investiţiile în Europa. În prezent, majoritatea investiţiilor în domeniul apărării se realizează în afara Europei. Cu alte cuvinte: locuri de muncă bune în afara Europei. Cercetare, dezvoltare şi inovare în afara Europei. Acest lucru nu este sustenabil. Trebuie să cumpărăm mai mult european”, a pledat şefa Comisiei Europene. Ea a anunţat că va fi înfiinţat un mecanism european de vânzări militare pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv. „Statele membre trebuie să se poată baza pe deplin pe lanţurile europene de aprovizionare în domeniul apărării. Mai ales în perioade de nevoie urgentă. Iar o piaţă europeană europeană ar oferi acest lucru”, a punctat von der Leyen. În încheierea discursului său, şefa Comisiei Europene a schiţat şi potenţiali parteneri pentru proiectele de apărare ale UE: NATO, SUA, Regatul Unit, G7, Canada, Norvegia, chiar India şi alte ţări din Asia. „Provocările de securitate au adesea implicaţii globale. Ceea ce se întâmplă în altă parte se poate întâmpla rapid aici. Şi viceversa. Iar majoritatea ameninţărilor cu care ne confruntăm sunt transfrontaliere, fie că este vorba de o Rusie hotărâtă să se regrupeze sau de atacuri hibride sau cibernetice sau de ameninţări în spaţiu sau pe mare. Acesta este motivul pentru care suntem pe deplin hotărâţi să colaborăm cu NATO şi cu Statele Unite. Securitatea noastră este indivizibilă. Acesta este motivul pentru care ne străduim să deschidem noi drumuri în materie de securitate cu Regatul Unit şi alţi parteneri din Europa, din vecinătatea noastră sau din cadrul G7. Din Canada până în Norvegia. Şi chiar atât de departe ca India şi alte părţi ale Asiei”, a declarat Ursula von der Leyen.

