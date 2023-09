Volodimir Zelenski a sosit în Statele Unite pentru Adunarea ONU şi pentru a se întâlni cu Biden

„Olena Zelenska şi cu mine am ajuns în Statele Unite", a anunţat preşedintele ucrainean pe Twitter, referindu-se la soţia sa, scrie news.ro.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the United States for the high-level week of the UN General Assembly and a visit to Washington, D.C.

I will attend the General Assembly, SDG Summit, and Security Council meetings at the UN, as well as a number of important bilateral talks.…