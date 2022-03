Volodimir Zelenski a discutat cu Joe Biden. „I-am prezentat o analiză asupra situaţiei de pe câmpul de luptă”

"Liderii au evocat modul în care SUA lucrează zi şi noapte pentru a răspunde principalelor solicitări făcute de Ucraina în materie de ajutor de securitate", precum şi "eforturile persistente întreprinse de SUA şi aliaţii şi partenerii lor pentru a identifica capacităţi suplimentare de a ajuta armata ucraineană în apărarea ţării sale", a afirmat executivul american într-un comunicat după o convorbire de 55 de minute între cei doi preşedinţi.

Preşedinţia americană a adăugat că cei doi lideri au subliniat impactul "hotărâtor" al armelor furnizate de americani asupra desfăşurării conflictului.

"Între altele, preşedintele Biden l-a informat pe preşedintele Zelenski că SUA intenţionează să acorde guvernului ucrainean 500 milioane de dolari ca ajutor bugetar direct", a precizat Casa Albă.

Şeful statului ucrainean a indicat la rândul său pe Twitter că "şi-a prezentat propria analiză asupra situaţiei de pe câmpul de luptă şi de la masa negocierilor", la o zi după o nouă rundă de convorbiri între Kiev şi Moscova.

"Am vorbit despre sprijinul defensiv specific, despre un nou pachet de sancţiuni sporite şi despre ajutorul macrofinanciar şi umanitar", a adăugat el.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.