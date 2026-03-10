Și cotațiile petrolului au scăzut sub 90 de dolari pe baril, față de aproape 120 de dolari, cotația de luni, 09 martie. Însă Gărzile Revoluționare din Iran i-au transmis lui Trump că ele vor „decide sfârșitul războiului" și deblocarea tranzitului de petrol.

După şocul resimţit de piaţă energiei prin scumpirea dramatică a barilului de țiței brut Brent - referința pentru Europa - președintele american a încercat să spulbere temerile, insistând că războiul va fi scurt.

Trump: ”Prețul petrolului a crescut artificial doar pentru că am făcut... excursia asta (în Iran) menită să îmbunătățească situația. E o excursie pe care nu mulți ar fi avut curaj s-o facă. Știam că o să se scumpească petrolul, probabil că prețul a urcat chiar mai puțin decât mă așteptam”.

”Am pornit în ... excursie pentru că am simțit că e necesar să scăpăm lumea de Rău. Și cred că vă veți convinge că e o excursie scurtă. Cât de bună e armata noastră?? Uluitoare! E un război scurt, scurt„.

În acest context care a scos dureros în evidenţă că planeta rămâne dependenta de petrol şi gaze, la colț pândește, previzibil, Rusia, unul dintre principalii furnizori globali de energie, gata să speculeze situaţia.

Vladimir Putin: ”În cazul în care companiile europene și cumpărătorii europeni decid brusc să se reorienteze și vor o cooperare pe termen lung, sustenabilă și liberă de presiuni politice, atunci noi suntem pregătiți să lucrăm cu europenii. Noi nu am refuzat niciodată, dar avem nevoie ca ei să ne dea semne că sunt pregătiți și dornici„.

Dar Vladimir Putin a ținut să adauge că analizează dacă n-ar fi avantajos să oprească livrările de gaze către Europa și să se orienteze către noi piețe, în contextul în care Uniunea Europeană plănuiește să sisteze complet importurile de gaze rusești în 2027.

Putin: „Nu ar trebui să așteptăm să ni se trântească ușa în față. Ar trebui să facem acest lucru chiar acum și să redirecționăm aceste volume de pe piața europeană către destinații mai atractive. Vom continua să furnizăm petrol și gaze țărilor care ne sunt parteneri de încredere. Nu mă refer doar la partenerii noștri din regiunea Asia-Pacific, ci și la țări din Europa de Est precum Slovacia și Ungaria. "

Şi, deloc întâmplător, Putin a vorbit aseară o oră la telefon cu Donald Trump, prima convorbire din ultimele trei luni.

Trump: ”Am avut o convorbire foarte bună cu președintele Vladimir Putin. Noi avem cea mai bună armată, cele mai bune echipamente, cei mai buni generali. Chiar am vorbit despre asta cu președintele Putin. S-a declarat foarte impresionat de ce a văzut că am făcut în Iran pentru că nimeni n-a mai pomenit așa ceva”.

”Am discutat, desigur, și despre situația din Orientul Mijlociu. Putin a spus că vrea să fie de ajutor. I-am spus că ar putea fi de mai mare ajutor dacă ar pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Asta ar fi de un real ajutor”.

Președintele Consiliului european a declarat că Rusia este până acum "singurul câștigător" în războiul din Orientul Mijlociu.

"Câștigă noi resurse pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei pe măsură ce prețurile la energie cresc", a spus Antonio Costa într-un discurs adresat ambasadorilor UE la Bruxelles.

Pe de altă parte, Trump a spus că unele sancțiuni în legătură cu petrolul ar putea fi ridicate, ca măsură pentru reducerea prețurilor - fără să specifice, însă pentru care țări.