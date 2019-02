Violențe la granița cu Columbia. Protestatarii venezueleni au aruncat cu pietre în soldați

Autorităţile de la Caracas au decis cu o zi înainte să închidă acest pod, printre altele, pentru a împiedica intrarea în ţară a ajutorului umanitar planificată de opoziţie, informează AFP, citat de Agerpres.

„Vrem să muncim!", a scandat mulţimea în faţa membrilor Gărzii Naţionale venezuelene şi a poliţiei antirevoltă care au blocat podul Francisco de Paula Santander, unul dintre cele patru poduri care leagă statul Tachira de Columbia.

În Urena, protestatarii au aruncat cu pietre în soldaţi, care au răspuns cu gaze lacrimogene, potrivit imaginilor transmise în direct de televiziunile locale, relatează dpa.

Mulţi oameni din regiune trec frecvent graniţa în Columbia pentru a munci sau pentru a merge la cumpărături. Cu toate acestea, guvernul venezuelean a anunţat vineri că a închis complet punctele de trecere a frontierei de la graniţa cu Columbia, invocând presupuse „ameninţări la adresa suveranităţii ţării din partea statului vecin", de unde opoziţia regimului de la Caracas aşteaptă intrarea, în cursul zilei de sâmbătă, a ajutoarelor umanitare donate de mai multe ţări şi depozitate în oraşul de frontieră columbian Cucuta.

Aproximativ 600 de tone de alimente, suplimente nutritive, medicamente şi produse de igienă venite în principal din Statele Unite sunt stocate în Cucuta. Ajutorul a fost donat la cererea liderului opoziţiei venezuelene, Juan Guaido, recunoscut de zeci de ţări ca preşedinte interimar al Venezuelei.

Live from #Colombian border ahead of attempt to cross humanitarian aid into #Venezuela

WATCH LIVE: https://t.co/m9QjkftXgM pic.twitter.com/5nKB6t0JGy