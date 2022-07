VIDEO Un robot care juca șah cu un băiat de 7 ani i-a rupt degetul în timpul partidei

„Robotul a rupt degetul copilului”, a declarat Serghei Lazarev, președintele Federației de Șah din Moscova, pentru agenția de presă TASS, după incident. Acesta a adăugat că mașina a mai jucat și alte partide înainte fără să dea semne de supărare.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H