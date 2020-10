VIDEO. Un bloc de 33 de etaje din Coreea de Sud a fost curprins de flăcări

Vineri dimineață, flăcările încă nu fuseseră complet stinse.

Sute de persoane au fost evacuate și mai bine de 80 au fost trimise la spital cu probleme respiratorii, după ce au inhalat fum.

WATCH: Fire erupts at high-rise apartment building in Ulsan, South Korea; at least 49 injured - Yonhap pic.twitter.com/V6kvRBBJ8X

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 23:00, între etajele 8 și 12. Flăcările s-au exins rapid și au devenit foarte greu de controlat de către pompieri din cauza vântului puternic.

Potrivit presei locale, clădirea are aproximativ 120 de apartamente, dar și mai multe magazine.

Breaking: There is a massive fire in a high-rise apartment building in Ulsan, South Korea. There are reports of dozens injured. pic.twitter.com/cUwmbXXzSJ

„Incendiul a izbucnit brusc. Geamurile s-au spart, iar sufrageria și dormitorul s-au aprins”, a declarat un martor pentru agenția de știri sud-coreeană Yohap.

Major fire in 33-floor apartment in #Ulsan,South Korea. Other informations also stated that there are at least three buildings on fire including #LotteMart. Rescue operation is in full swing. #SouthKorea pic.twitter.com/Be2oBzuirJ