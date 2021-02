VIDEO. Un avion a pierdut părți din motor după ce a decolat din Maastricht. Bucăți de metal au căzut pe mașini

Ca măsură de precauţie, avionul a fost direcţionat către aeroportul belgian Liege pentru a ateriza acolo.

Bucăţi de metal au căzut în zona localităţii olandeze Meersen, câteva maşini fiind avariate.

Longtail Aviation cargo 747 loses engine parts over Meerssen after failure on departure from Maastricht Airport in The Netherlands. Aircraft landed safely in Liege. https://t.co/b22hB9QgKF pic.twitter.com/NYps5GoBzT