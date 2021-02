Mesajul „Condamnaţi-l pe Trump şi închideţi-l!”, afişat din avion deasupra clubului Mar-a-Lago. FOTO

Mesajul este o aluzie la procesul de "impeachment" împotriva fostului preşedinte, acuzat de incitare la insurecţie, transmite EFE.

Îndemnul de trimitere la închisoare, pe care Trump l-a folosit în repetate rânduri împotriva rivalei sale politice Hillary Clinton în scrutinul prezidenţial din 2016, a fost afişat tocmai în momentul în care avocaţii fostului preşedinte republican îşi începeau pledoariile în Capitolul de la Washington, scena violenţelor din 6 ianuarie comise de susţinători ai lui Trump, soldate cu cinci morţi.

Trump a sosit la Palm Beach - oraş majoritar democrat - la 20 ianuarie şi s-a instalat la clubul său Mar-a-Lago cu doar câteva minute înainte ca democratul Joe Biden să depună jurământul în calitate de preşedinte al SUA, într-o ceremonie la Washington la care Trump a refuzat să participe, încălcând cutuma.

După înfrângere, familia Trump s-a instalat în Florida. Presa a informat cu privire la planurile lui Donald Trump şi ale soţiei sale, Melania, de a cumpăra o proprietate în Palm Beach, precum şi de achiziţionare a unei case în Jupiter, la nord de Palm Beach, de către fiul cel mare al magnatului american, Donald Trump Jr. Totodată, şi una dintre fiicele lui Trump, Tiffany, studiază proprietăţi în Miami, unde sora sa Ivanka şi soţul acesteia, Jared Kushner, au cumpărat recent un teren cu 31,8 milioane de dolari.

As his offense started today, defense... Meanwhile at Mar-a-Lago...

I love this man with a plane...

⁦@SenSchumer⁩ ⁦@SpeakerPelosi⁩ pic.twitter.com/nqHIUmxote