VIDEO Tragedie la ștrand. Un bărbat a murit după ce podeaua piscinei în care se afla s-a prăbușit și l-a înghițit cu totul

Un bărbat de 30 de ani a murit după ce fundul piscinei în care se afla s-a spart și s-a format o groapă.

Celelalte persoane care se aflau în piscină au fost filmate în timp ce se agățau de margine în timp ce apa se scurgea, iar colacele gonflabile dispăreau sub pământ.

#BREAKING #ISRAEL

????ISRAEL :#VIDEO TERRIFYING INCIDENT! A SINKHOLE OPENED IN A PRIVATE POOL IN THE YARD OF A VILLA IN KARMEI YOSEF DURING A PARTY WITH 2 PEOPLE BEING SWEPT INTO!

One man was injured, another man died. #BreakingNews #KarmeiYosef #Accident #Accidente pic.twitter.com/crg4YBuyDs