Salut inedit între Joe Biden și prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman. Momentul întâlnirii dintre cei doi | VIDEO

Joe Biden şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman s-au salutat cu un „fist bump”, adică o atingere de pumni. După controversele stârnite, Casa Albă a precizat că liderul american folosește acest salut pentru a evita stângerile de mână pentru a se proteja de Covid-19.

US President Joe Biden and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. A “pariah” he’s not | #OOTT pic.twitter.com/ZiNuHA1je1

Joe Biden a sosit miercuri după-amiază în Israel, prima etapă a primului său turneu în Orientul Mijlociu în calitate de preşedinte al Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă este aşteptat să facă un veritabil exerciţiu de echilibristică printre iţele conflictului israeliano-palestinian, tensiunile legate de regimul de la Teheran şi negocierile cu Arabia Saudită, conform Euronews.

Conform BBC și news.ro, Joe Biden a întâmpinat critici din cauza călătoriei sale, însă președintele american a explicat „că nu vrea să rupă legăturile cu Regatul Arabiei Saudite”. De menționat că Biden a zburat în regat direct din Israel, lucru interzis anterior.

???????????????? — VIDEO: US President Joe Biden arrives in Saudi Arabia. King Salman bin Abdulaziz al Saud or Crown Prince Mohammed bin Salman did not welcome him at the airport.

pic.twitter.com/j46VkeSbPI