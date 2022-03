VIDEO Portul din Berdeansk este în flăcări. Majoritatea incendiilor de lângă Cernobîl au fost stinse

Majoritatea incendiilor din apropierea Centralei Cerobîl au fost stinse, iar Mariupol este aproape distrus după o lună de război.

”Portul din Berdeansk este în flăcări”, a transmis, joi dimineaţă, Nexta, pe Twitter.

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire

Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM