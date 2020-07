VIDEO. Pasageri răniți la bordul unui avion iranian de linie. Acuzații la adresa Israelului

Pe de altă parte, Comandamentul american a anunţat că a fost vorba despre o ”inspecţie vizuală” efectuată de către unul dintre avioanele sale de vânătoare.

Televiziunea publică iraniană a difuzat joi o înregistrare video în care apar pasageri urlând, în timp ce un avion aparţinând companiei iraniene Mahan Air părea să încerce să scape de cel puţin două avioane de luptă.

BREAKING VIDEO OF THE IRANIAN PASSENGER PLANE APPROACHED BY THE US JETS OVER SYRIA.

Reuters quote pilot saying US jets.

While some media reports say they were Israeli fighter jets.#IRAN #ISRAEL #planes pic.twitter.com/74i3AsprkL