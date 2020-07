VIDEO. Clipe de groază pentru pasagerii unui avion iranian, după un incident aviatic

Mai mulți pasageri aflați la bordul unui avion de pasageri iranian au fost răniți, după ce acesta s-a întâlnit în aer cu un avion de luptă israelian, deasupra Damascului, relatează Russia Today.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7