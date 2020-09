VIDEO. O profesoară suspectă de Covid-19 a murit în timp ce ținea un curs online

O profesoară din Argentina, suspectă de infectarea cu coronavirus, a murit miercuri după ce nu a mai putut să respire și s-a prăbușit în timp ce ținea un curs online.

Paola De Simone, în vârstă de 46 de ani, era profesoară la o universitate privată din Buenos Aires. În timpul cursului online, ținut cu ajutorul platformei Zoom, le-a spus elevilor că nu se simte prea bine și că are dificultăți de respirație, relatează Mirror.

Unii dintre studenții ei i-ar fi cerut adresa pentru a putea chema o ambulanță, dar profesoara a reușit să spună doar „nu pot” înainte să se prăbușească.

Profesoara era îngrijorată de starea ei de sănătatea, spunând că are simptome ale infectării cu coronavirus de mai bine de o lună, potrivit La Noticia.

„Eu și colegii mei de clasă am fost ultimii cu care a vorbit. A început prin a spune că are pneumonie, am văzut că este mai rău decât la orele anterioare. La un moment dat, ea nu a putut continua să dea mai departe slide-urile și nici să vorbească și s-a dezechilibrat", a declarat una din studentele profesoarei.

Profesora muere por zoom pic.twitter.com/Tp1WoZTiCX — DeatH ???? (@DeatH9del12) September 4, 2020

Imagini din momentul în care profesoara s-a prăbușit în timpul cursului online au apărut pe rețelele de socializare. Ea a continuat să le predea studenților, deși suferea de o tuse persistentă, a declarat într-un comunicat un coordonator academic de la universitate.

De Simone era căsătorită cu un medic și aveau o fiică. Potrivit presei locale, medicul și-a găsit soția moartă când a ajuns acasă.