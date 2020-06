VIDEO. Moment emoționant la protestele din SUA. Cum a reacționat un polițist în fața unei fetițe speriate

O fetiță în vârstă de cinci ani s-a speriat de forțele de ordine și a început să plângă. ”O să ne împuști?!”, l-a întrebat ea pe unul dintre polițiști.

Acesta a îngenuncheat, a luat-o în brațe și a încercat să o liniștească. ”Suntem aici ca să te protejăm, ok? Nu suntem aici ca să îți facem rău. Poți să protestezi, poți să te bucuri, poți să faci tot ce vrei. Nu o să ți se întâmple nimic”, a fost mesajul agentului.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l