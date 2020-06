Decizie în cazul celor doi polițiști care au rănit un bătrân de 75 de ani în SUA

Agenții Aaron Torgalski, în vârstă de 39 de ani, și Robert McCabe, în vârstă de 32 de ani, au fost acuzați de agresiune. Cei doi erau deja suspendați.

Înainte ca ei să fie acuzați, 57 de polițiști și-au dat demisia în semn de solidaritate. Este vorba despre întreaga echipă de intervenții a Poliției din Buffalo, New York.

Polițiștii cred că cei doi colegi au respectat ordinele de a evacua piața respectivă. ”Își făceau meseria. Nu știu cât de mult contact a fost (n.r. în momentul împingerii). În opinia mea, a alunecat”, a spus John Evans, președintele asociației care îi reprezintă pe polițiștii din Bufallo.

Bărbatul de 75 de ani, Martin Gugino, s-a apropiat de forțele de ordine și a fost îmbrâncit. El a căzut și s-a rănit grav la cap, dar acum este în stare stabilă.

Warning: This video contains graphic content — A 75-year-old man is in "stable but serious condition" after video shows two police officers in Buffalo shoving him, causing him to stumble, hit his head on the ground, and bleed from his head https://t.co/gXQU6f6byf pic.twitter.com/a4u27fzbil