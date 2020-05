VIDEO incredibil în SUA. Un bărbat a folosit un arc și o săgeată împotriva protestatarilor

Un șofer furios din orașul Salt Lake City a avut, sâmbătă, o reacție ieșită din comun în timpul violențelor provocate de protestele din SUA, ca urmare a morții lui George Floyd.

Potrivit New York Post, el a strigat „All Lives Matter” de la geamul mașinii sale, apoi s-a dat jos cu un arc și o săgeată.

”El a ieșit din mașină, a strigat „Gata. Asta este” și a tras în mulțime, înainte de a fi atacat”, a scris pe Twitter utilizatorul @Gingersonfire, care a postat și un videoclip cu acest incident.

„El striga în gura mare, apoi și-a îndreptat arcul spre un bărbat de culoare din spatele meu. Bărbatul a văzut ce se întâmpla și a sărit pe el.”

Nu este clar dacă șoferul, care ulterior s-a identificat într-un interviu de știri la televiziune locală drept Brandon McCormick, a tras efectiv o săgeată.

Un al doilea videoclip, care a fost filmat dintr-un unghi diferit, arată manifestanții care se înghesuie să se apere în spatele mașinilor, în apropiere de McCormick, în timp ce acesta avea arma în mână. Apoi, mulțimea sare pe el și îl lovește, răsturnându-i mașina, spun oamenii pe rețelele de socializare.

De altfel, pe Twitter, McCormick a fost poreclit deja „Hawkeye”, după personajul Marvel care folosește un arc și o săgeată.

WOW: Man in Salt Lake City pulls bow and arrow on protesters blocking traffic and the protesters swarm him, disarm him, assault him then break and flip his vehicle. pic.twitter.com/FYVVJCcWku — Michael James Coudrey (@MichaelCoudrey) May 31, 2020

Poliția l-a reținut pe McCormick, care avea la el și un cuțit mare, a anunțat KSL.com, potrivit New York Post.

Mai târziu, McCormick, care era plin de sânge și cu o tăietură deasupra ochiului, a povestit unui reporter ce s-a întâmplat, afirmând că protestatarii l-au atacat după ce a strigat din interiorul mașinii sale.

"Mai întâi m-am bătut când am strigat:„ All Lives Matter ", apoi am scos armele, m-am bătut cu ei, apoi polițiștii m-au luat, iar mașina mea a fost vandalizată", a spus el.

McCormick a susținut că doi bărbați de culoare „m-au bătut prin fereastra mea deschisă” înainte să iasă cu arcul și săgeata.

„Sunt un civil care s-a schimbat, mi-am schimbat viața, susțin forțele de ordine”, a spus el, adăugând: „Știu că unii polițiști sunt răi”.

Manifestările din ce în ce mai violente din oraș, în care au fost incendiate două mașini, l-au determinat pe guvernatorul Utah, Gary Herbert, să apeleze la primarul Erin Mendenhall, pentru a chema Garda Națională.

Pe de altă parte, când reporterul i-a spus că ar trebui să vadă un medic, McCormick a răspuns: „Nu-mi permit, sunt în șomaj”.