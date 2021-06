VIDEO. Donald Trump s-a întors în forță, în fața fanilor: ”V-a fost dor de mine?”

În primul său miting de campanie după ce a plecat de la Casa Albă, fostul preşedinte american a criticat politicile de imigraţie ale administraţiei Biden şi i-a îndemnat pe partizanii lui să-i ajute pe republicani să recâştige majoritatea în Congres Statelor Unite.

În contextul în care Donald Trump a ţinut discursuri la unele evenimente republicane după înfrângerea sa electorală în faţa preşedintelui democrat Joe Biden, acest miting într-un stat pe care l-a câştigat la alegerile prezidenţiale din 2020 marchează o revenire la tipul de mitinguri care au fost esenţiale pentru a-şi păstra sprijinul bazei sale electorale.

Donald Trump şi-a părăsit postul după asaltul mortal asupra Capitolului SUA, la 6 ianuarie, desfăşurat de partizanii săi la scurt timp după un discurs în care a repetat falsele afirmaţii că înfrângerea sa electorală a fost rezultatul unei fraude.

El a rezistat celei de-a doua proceduri de punere sub acuzare şi şi-a menţinut o largă influenţă asupra Partidului Republican, lăsând deschisă întrebarea dacă va candida la realegere în 2024.

Sâmbătă, în faţa unei mulţimi de mii de susţinători entuziaşti, Donald Trump a scos în evidenţă unele dintre obişnuitele sale nemulţumiri, criticând alegerile americane şi punând un accent deosebit asupra numărului tot mai mare de imigranţi care intră în Statele Unite pe la frontiera sudică.

"Vom prelua Camera, vom prelua Senatul şi vom prelua America, şi vom face asta în curând", a spus el.

De asemenea, Trump a ironizat și mass-media ”știrilor false”, întrebându-i pe reporterii de la miting:

”V-a fost dor de mine? Le-a fost dor de mine. Se uită la audiențele lor proaste și spun: ”Ne lipsește tipul acesta ”. Am spus că așa se va întâmpla, mă așteptam să mă aprobe, de fapt. "

Trump calls out the 'fake news' reporters in attendance: "Do you miss me? They miss me... they look at their bad ratings and they're saying 'we miss this guy.'" pic.twitter.com/HsaPYmhgn6