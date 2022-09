VIDEO. Bombardiere americane de tip B-52 survolează cerul Stockholmului la altitudine joasă

Însoţiţi de avioanele de vânătoare Gripen ai Forţelor Aeriene Suedeze, două avioane de tip B-52 ale Forţelor Aeriene ale SUA au survolat capitala nordică în jurul orei locale 12.15, ora locală (13.15, ora României).

Exerciţiile cu celebrii bombardieri strategici americani au avut loc deja în trecut şi încă o dată recent. În schimb, este prima dată când se organizează o survolare de acest tip, a declarat Therese Fagerstedt, purtătoare de cuvânt a armatei suedeze, potrivit News.ro.

Aspiring NATO member Sweden is quickly becoming a favorite operating area for US strategic bombers. After overflight of Stockholm, two nuclear-capable B-52 bombers (60-0005 and 60-0026) continue east and are currently operating over Estonia and Latvia. pic.twitter.com/CScYTMn1x7