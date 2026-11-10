La jumătatea lunii octombrie, comandanții militari ruși i-au declarat lui Vladimir Putin că au cucerit importantul oraș ucrainean Dobropillia, situat pe linia frontului, relatează Financial Times.

La scurt timp după întâlnirea cu președintele rus, Ministerul Apărării a publicat un montaj cu imagini filmate de drone, care prezentau ruinele orașului Dobropillia.

Videoclipul includea mai multe secvențe în care soldați fluturau steaguri rusești printre ruinele orașului despre care se afirma că fusese cucerit.

Montajul urmărea să demonstreze că Moscova deține controlul asupra orașului. Însă cel puțin una dintre secvențe a fost, cel mai probabil, modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

În videoclip, un soldat flutură un tricolor rusesc de la fereastra unei clădiri avariate.

Această secvență face parte dintr-un grup de câteva zeci de videoclipuri deepfake atribuite Rusiei, care, potrivit analiștilor, i-au permis Moscovei să exagereze succesele de pe câmpul de luptă și este posibil chiar să-i fi creat lui Putin o imagine nejustificat de optimistă asupra înaintării trupelor sale.

„Steagul își schimbă brusc orientarea în videoclip, ca și cum ar fi fost atașat de catarg dintr-odată prin marginea opusă”, a declarat Ruslan Leviev, șeful Conflict Intelligence Team (CIT), un grup specializat în investigații bazate pe surse deschise. „Acest tip de anomalie nu poate fi explicat prin comprimarea imaginii sau prin distorsiuni produse de senzorul camerei. Fără îndoială, această secvență a fost manipulată.”

Rusia intenționa să folosească Dobropillia drept bază pentru încercuirea așa-numitei „centuri de fortărețe” a Ucrainei, afirmă analiștii militari.

Totuși, la jumătatea lunii septembrie, o operațiune reușită a forțelor ucrainene a zădărnicit acest plan. La aproape trei săptămâni după ce Putin a anunțat cucerirea orașului, forțele ucrainene încă mențineau poziții în Dobropillia.

După avansurile lente, dar constante, din 2024 și 2025, ritmul înaintării armatei ruse a stagnat în 2026, pe fondul pierderilor tot mai mari și al unei serii de contraatacuri ucrainene în mai multe sectoare ale frontului.

„Videoclipurile fac parte dintr-o campanie mai amplă de creare a unei narațiuni și de război cognitiv, menită să prezinte victoria Rusiei în războiul din Ucraina drept inevitabilă. Kremlinul este interesat să creeze o narațiune falsă potrivit căreia linia frontului ucrainean se prăbușește și Occidentul ar trebui să capituleze”, a declarat Daniel Mealie, coordonatorul echipei de informații geospațiale din cadrul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington.

Analiștii au identificat 35 de videoclipuri false

ISW a identificat 35 de videoclipuri publicate de unități rusești și bloggeri militari pro-război care au fost, cel mai probabil, generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Multe dintre aceste înregistrări conțin anomalii evidente, precum soldați cu proporții fizice improbabile sau persoane și steaguri care dispar brusc în vegetație.

Potrivit lui Mealie, videoclipurile par să fie opera mai multor unități militare oportuniste și a bloggerilor pro-război asociați acestora, și nu rezultatul unei campanii coordonate centralizat. Nu este clar cine a produs sau editat inițial imaginile din Dobropillia.

Cu toate acestea, fenomenul a determinat presa de stat rusă și chiar Ministerul Apărării să distribuie unele dintre aceste videoclipuri, în pofida semnelor adesea evidente de manipulare.

„Cu abordarea potrivită, un model de inteligență artificială poate genera deja videoclipuri fără imperfecțiuni”, a declarat Leviev.

Bloggerii militari ruși au lansat, de asemenea, acuzații neconfirmate privind utilizarea inteligenței artificiale în videoclipurile publicate de trupele ucrainene.

În decembrie 2025, grupul ucrainean de monitorizare a războiului DeepState a acuzat una dintre unitățile militare ale țării că a folosit inteligența artificială pentru a-și susține afirmațiile privind prezența trupelor sale în Pokrovsk, un important bastion ucrainean care, la acel moment, era ocupat treptat de forțele ruse.

DeepState a afirmat că Regimentul 425 de Asalt publicase pe pagina sa de pe platforma X o imagine în care soldați ruși țineau un steag rusesc în Pokrovsk, imaginea fiind modificată astfel încât să apară soldați ucraineni și un steag galben-albastru în locul acestora.

Cum ajungeau victoriile false până la Putin

Hotărârea lui Putin de a câștiga pe câmpul de luptă războiul de invazie, care se apropie de cinci ani, le-a oferit comandanților săi un stimulent pentru a exagera cuceririle militare, potrivit unor persoane care îl cunosc pe președintele rus.

„Cineva spune că a cucerit o localitate și îi prezintă informația colonelului. Colonelul o transmite generalului, generalul o transmite general-locotenentului, acesta o transmite Statului Major General, iar Statul Major i-o prezintă comandantului suprem. Până când termină de raportat, trupele s-au și retras deja”, a declarat una dintre aceste persoane.

„Apoi, următoarele ordine primite se bazează pe presupunerea că încă deținem localitatea și că trebuie să cucerim următoarea, deși noi nici măcar nu mai suntem acolo. De aici provin foarte multe pierderi de ambele părți”, a adăugat sursa. „De aceea Stalin îi împușca pe cei care făceau astfel de lucruri.”

Armata rusă a fost ironizată în repetate rânduri, inclusiv de propriii susținători, pentru exagerarea flagrantă a succeselor sale pe parcursul invaziei pe scară largă lansate în 2022.

În ultimii doi ani, evoluția războiului cu drone a creat o așa-numită „zonă a morții” (kill zone), care face ca linia frontului să fie considerabil mai fluidă. În acest context a apărut un fenomen cunoscut sub numele de flagovtyk, adică „înfingerea steagului”.

Practica a stârnit ironii în comunitatea bloggerilor ruși pro-război, care au început să numească videoclipurile modificate cu inteligență artificială „înfingerea steagului cu ajutorul rețelelor neuronale”.

Rybar, un canal pro-război influent, s-a plâns că satele sunt acum „eliberate cu ajutorul rețelelor neuronale”.

Unele dintre unitățile acuzate că folosesc inteligența artificială pentru a-și amplifica succesele declarate au recurs la această practică în timp ce se aflau sub presiune din cauza performanțelor slabe de pe câmpul de luptă.

Unitățile militare își induceau superiorii în eroare cu victorii false

Analiștii spun că unitățile care produc astfel de videoclipuri ar putea încerca să-și convingă superiorii că au respectat termenele stabilite de Kremlin sau să facă mai credibile afirmațiile exagerate privind succesele militare.

Un soldat care flutura un steag în apropierea localității Bilyi Kolodyaz, din regiunea Harkiv, părea neobișnuit de mare, înainte de a dispărea brusc dintr-un videoclip publicat pe 27 iulie de bloggerul militar Divgen.

Unitatea despre care se afirma că ar fi cucerit localitatea, Regimentul 127 de Infanterie Motorizată, se afla deja sub evaluarea conducerii diviziei din cauza rezultatelor sale, potrivit Severniy Kanal, un blog militar care relatează despre evoluțiile de pe frontul din nordul Ucrainei.

O săptămână mai târziu, pe 3 august, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au „eliberat” localitatea Bilyi Kolodyaz, deși armata ucraineană susținea că trupele ruse se aflau încă la 10 kilometri de aceasta.

Hărțile realizate de analiștii militari au indicat schimbări repetate ale controlului asupra unor părți ale localității, care pare să se afle în prezent sub controlul Kievului.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, iar bloggerul militar Divgen a refuzat să comenteze.

Este probabil ca Moscova să continue să promoveze succese militare fictive, a declarat Dara Massicot, cercetătoare principală la Carnegie Endowment for International Peace.

Discrepanțe între propaganda Kremlinului și realitatea de pe front

„Diferențele dintre afirmații și realitate se măresc. Kremlinul nu resimte nicio presiune internă pentru a prezenta o situație exactă sau pentru a corecta aceste afirmații”, a spus ea.

Ilustrând această discrepanță, Putin a afirmat în cadrul aceleiași reuniuni televizate din 16 octombrie că forțele sale au cucerit 6.500 de kilometri pătrați de la începutul anului. Analiștii independenți au prezentat o evaluare mult mai puțin optimistă, estimând că avansurile Rusiei în aceeași perioadă nu au depășit 1.500 de kilometri pătrați, chiar și în cea mai generoasă estimare.

Pe 20 octombrie, Ucraina a negat că Rusia ar fi cucerit Dobropillia, acuzându-l pe comandantul rus că l-a indus în eroare pe Putin.

În aceeași zi, președintele american Donald Trump a declarat: „Rusia este o mașinărie uriașă — continuă pur și simplu să înainteze, măcinând totul în cale.”