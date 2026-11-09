Atacul a vizat rafinăria din Kirishi, a doua cea mai mare din Rusia. Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a confirmat luni, 9 noiembrie, că instalația a fost lovită de drone ucrainene, notează The Kyiv Independent.

În urma atacului, în incinta rafinăriei a izbucnit un incendiu, care între timp a fost stins, a precizat oficialul rus.

Mai multe canale ucrainene de monitorizare au relatat că atacul a provocat explozii puternice. Imaginile surprinse de martori par să arate mingi uriașe de foc ridicându-se deasupra rafinăriei și luminând cerul nopții.

De asemenea, sistemul NASA de monitorizare a incendiilor și a anomaliilor termice, care folosește date satelitare, a detectat mai multe puncte fierbinți în zona instalației.

113 drone ucrainene, doborâte în regiunea Leningrad în timpul atacului

Potrivit guvernatorului, 113 drone ucrainene au fost doborâte în regiunea Leningrad în timpul atacului. Într-o altă localitate din regiune, Vsevolozhsk, resturile unei drone au căzut peste un bloc de locuințe. O femeie a murit, a mai anunțat oficialul.

Rafinăria din Kirishi, cunoscută și sub numele de Kinef, are o capacitate de procesare de 20 de milioane de tone de petrol pe an. Instalația se află sub sancțiunile occidentale impuse Rusiei, inclusiv cele adoptate de Statele Unite.

Rafinăria produce peste 6% din totalul produselor petroliere rafinate ale Rusiei. Printre acestea se numără și carburanții utilizați de armata rusă.

Nu este prima dată când armata ucraineană atacă această instalație

Rafinăria din Kirishi a fost vizată de drone și pe 30 august.

Pe 5 mai, activitatea de procesare a petrolului a fost suspendată temporar, după ce atacurile ucrainene au avariat trei dintre cele patru instalații de distilare a țițeiului.

Noile atacuri au loc în contextul în care Ucraina a reluat loviturile asupra infrastructurii energetice rusești, după o pauză temporară solicitată de președintele american Donald Trump. Oficiali ucraineni de rang înalt au declarat pentru publicația Kyiv Independent că autoritățile de la Kiev nu au acceptat niciodată armistițiul energetic cu Rusia anunțat unilateral de Trump pe 31 octombrie.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Loviturile au provocat pene de curent pe scară largă, întreruperi ale alimentării cu apă și victime în rândul populației civile.