Victimă neașteptată a reducerilor bugetare din SUA: un labrador „angajat” pentru verificarea de importuri, concediat

21-12-2025 | 07:38
caine concediat

Reducerile bugetare trâmbițate de administrația Trump au făcut o „victimă” neașteptată în California.

Știrile PRO TV

Un labrador folosit pentru verificarea produselor de import... a fost concediat. Câinele lucra de șase ani în cadrul Departamentului pentru Agricultură. Și a verificat mii de colete venite de peste mări.

În unele cazuri, a depistat dăunători periculoși, ori plante din specii interzise în Statele Unite. Postul lui a fost desființat, alături de altele care nu erau ocupate.

În ultima zi la muncă, șefii au organizat, pentru labradorul simpatic și talentat, o ceremonie de adio.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, caine, concediat,

Dată publicare: 21-12-2025 07:38

