Vânătoare de oameni după ce capul decapitat al unui băiat a fost găsit într-un rucsac aruncat într-un lac

17-11-2025 | 21:37
cautari rusia

A fost lansată o operațiune de căutare după descoperirea capului tăiat al unui băiat, găsit într-un rucsac. Rucsacul fusese aruncat în iazul Golyanovsky din Moscova.

Vlad Dobrea

Primele informații sugerează că minorul a fost strangulat și apoi decapitat, potrivit unor surse din rândul forțelor de ordine, scrie Mirror.co.uk

Cauza preliminară a morții este asfixia. Conform site-ului rusesc Baza, pe gâtul copilului au fost identificate urme și vânătăi care indică o strangulare.

Băiatul nu a fost încă identificat, dar se crede că avea între 7 și 10 ani. Primele indicii arată că ar fi fost ucis în urmă cu două zile.

O amplă căutare a lacului, în care au participat scafandri, nu a dus la găsirea altor fragmente umane. Rucsacul a fost găsit într-o pungă de plastic roșie.

Descoperirea macabră a fost făcută duminică dimineață de angajați care lucrau la iaz, aflat la aproximativ 13 kilometri nord-vest de Kremlin. Aceștia au alertat imediat poliția, iar camerele de supraveghere din zonă sunt acum analizate.

Poliția caută un posibil suspect, descris ca având aproximativ 1,80 m înălțime și o constituție medie. El ar fi fost văzut acum două zile aruncând o pungă în iaz.

Sursa: mirror.co.uk

