Valul care „umbrește” Europa. Tot mai mulți europeni cred că evreii conduc lumea din umbră

Stereotipurile antisemite încă există în Europa, astfel că peste un sfert dintre cetățeni cred că evreii au prea multă influență în sfera afacerilor, finanțelor și în ceea ce privește conflictele și războaiele din jurul lumii.

Acestea sunt concluziile unui sondaj realizat de CNN, care atrage atenția că amintirea Holocaustului începe să dispară din conștiința socială.

Sondajul mai arată că un european din cinci crede că evreii dețin prea multă influență în presă și în politică, în timp ce o treime dintre europeni admit că nu știu aproape nimic despre Holocaust, tragedia în urma căreia șase milioane de evrei și-au pierdut viața, în regiunile controlate de regimul nazist al lui Adolf Hitler.

Acestea sunt principalele concluzii ale sondajului realizat de ComRes pentru CNN, fiind intervievate peste 7.000 de persoane din Austria, Franța, Germania, Marea Britanie, Ungaria, Polonia și Suedia. La 75 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, 1 francez din 5, cu vârste între 18 și 34 de ani, spune că n-a auzit niciodată de Holocaust.

În jur de 10% dintre europeni recunosc că au o atitudine „nefavorabilă” față de evrei, însă aceștia nu sunt singura comunitate discriminată. 16% dintre ei au opinii negative despre comunitatea LGBT, 36% nu au opinii favorabile despre imigranți, 37% față de musulmani și 39% față de romi.

CNN notează că, deși numărul europenilor care recunosc deschis că au o atitudine negativă față de evrei este relativ scăzut, aceste cifre ridică întrebări cu privire la stereotipurile antisemite și dacă acestea încă se regăsesc pe continent.

Astfel, sondajul scoate la lumină că în Polonia și Ungaria, 4 din 10 persoane cred că evreii au prea multă influență în ceea ce privește afacerile și finanțele din lume. 1 din 3 consideră că evreii se implică prea mult în afacerile politice, iar peste un sfert din polonezi și ungari cred că aceștia au prea multă infuență asupra presei. Totodată, un sfert dintre austrieci cred că evreii controlează prea mult finanțele, la fel și un sfert dintre francezi și germani.

Cum arată antisemitismul în Europa, în 2018?

Antisemitismul are chipul unui băiat de 17 ani, care se teme prea tare să poarte kipa pe străzile din Paris, al unui patron de restaurant israelian din Berlin, căruia i se spune că va sfârși într-o cameră de gazare. Are chipul unui tânăr austriac de 24 de ani care nu știe nimic despre Holocaust. Are chipul gardienilor înarmați care păzesc sinagogile și școlile evreiești din aproape toată Europa. Are chipul grupurilor online unde oamenii discută despre teorii ale conspirației în care evreii sunt descriși drept „globaliștii” care conduc lumea.

Antisemitismul poate fi volent sau paote fi subtil; poate fi pe față sau ascuns; poate fi politic sau personal. Există în țări unde trăiesc comunități evreiești mari, precum Franța, dar și în locuri cu comunități mai mici, precum Polonia, arată CNN.

Potrivit sursei citate, un lucru este clar: acela că antisemitismul trăiește în Europa, în ciuda istoriei violente, pline de stereotipuri. 44% dintre europeni cred că antisemitismul e o problemă în ascensiune, însă 18% consideră că acest val este „răspunsul la comportamentul de zi cu zi al evreilor.”

Michael Schudrich, rabin-șef al comunității de evrei din Polonia, consideră că este foarte probabil ca problematica antisemitismului să nu fi dispărut deloc, după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Vor exista întotdeauna persoane cu sentimente antisemite și nu știu dacă numărul lor a crescut, însă în contextul actualei perioade, aceștia simt că este mai acceptabil din punct de vedere socia să își exprime cu voce tare opiniile. Până acum aveau aceste sentimente, dar nu le spuneau altora despre ele. Nu era perfect, dar măcar exista un taboo social împotriva antisemitismului”, a explicat el.

În Germania, țară care este încă bântuită de amintirea celor 6 milioane de evrei uciși de naziști, sunt interzise prin lege comentariile antisemite. Cu toate acestea, la un protest al extremei-dreapta, organizat la Berlin, un bărbat a folosit salutul nazist. Un alt protestatar a susținut că „evreii globaliști” conduc lumea.

În Franța, mulți evrei vorbesc despre un „nou val de antisemitism” care vine din partea populației musulmane, care este în creștere. Aceștia spun că „o viață fericită este o viață ascunsă”. De aceea, ei se mută din cartierele mixte, ceea ce îngrijorează Guvernul francez, care crede că integrarea este cheia spre rezolvarea problemei.

Sondajul CNN scoate la suprafață că un sfert dintre cetățenii francezi au opinii oarecum negative despre evrei, din cauza conflictului dintre Israel și Palestina. Astfel, Franța cheltuiește anual milioane de dolari, încercând să combată discursul care incită la ura împotriva evreilor pe internet.

