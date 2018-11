Povestea din spatele fotografiei lui Hitler îmbrățișând o fetiță evreică: „Draga de Rosa!”

Rosa Bernile Nienau, o fetiță de origine evreiască, se afla cu mama sa în mulțimea care celebra ziua de naștere a lui Hitler, la Berghof, în 1933. Când acesta a aflat că și copila este născută în aceeași zi cu el, a invitat-o în casă, unde au făcut împreună câteva fotografii.

Momentul a fost surprins de Heinrich Hoffman în 1933 la Berghof, cu doar șase ani înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Aceasta a fost scoasă la licitație în Maryland și s-ar putea vinde cu 10.000 de dolari, scrie BBC News.

„Versiunea semnată de Hitler n-a mai fost făcută publică până acum. Hitler se poza frecvent cu copii, în scopuri propagandistice. Ceea ce este șocant la această poză este că pare să o îndrăgească cu adevărat pe această fetiță. Am fost pur și simplu șocat. A dezvoltat o prietenie față de „unchiul Hitler”, care a durat până în 1938”, a declarat Bil Pangoupulos, cel care a scos-o la licitație.

Ceea ce a pus bazele prieteniei dintre Hitler și micuța Rosa a fost ziua de naștere comună. Nici măcar atunci când a aflat că micuța este de origine evreiască nu și-a schimbat atitudinea față de ea, scrie Daily Mail. Astfel, el i-a trimis copilei o copie a fotografiei făcute cu ocazia întâlnirii lor din 1933.

A photograph of German dictator Adolf Hitler hugging Jewish girl Rosa Bernile Nienau is up for sale in the US. The picture was taken in June 1933 by Hitler's photographer Heinrich Hoffmann and is signed by the German dictator.#TV9News pic.twitter.com/QCwzVs4y5J