Val de furie și indignare după ce fotografia cu trupul gol și mutilat al lui Shani Louk în camionetă a fost premiată

O imagine dezgustătoare în care teroriștii Hamas defilează cu trupul aproape gol al unei femei ucise pe străzile din Gaza a fost distinsă cu prestigiosul premiu pentru fotografia anului, ceea ce a stârnit o indignare puternică din partea celor care au calificat acest premiu drept „o profanare scandaloasă a vieții evreiești”, scrie New York Post.

Fotografia sumbră în care apare cadavrul lui Shani Louk a făcut parte dintr-o colecție de 20 de imagini care au ajutat Associated Press să obțină primul loc la una dintre categoriile premiului Pictures of the Year International la începutul acestei luni.

Premiile, care sunt administrate de Institutul de Jurnalism Donald W. Reynolds din cadrul Școlii de Jurnalism din Missouri, se descriu ca fiind cel mai vechi concurs de fotojurnalism din lume.

Vestea câștigării de către AP a premiului la categoria „Povestea anului în imagini de echipă” a stârnit numeroase reacții negative pe rețelele de socializare, iar unii au criticat distincția și utilizarea imaginii lui Louk ca fiind o „profanare scandaloasă a vieții evreiești”.

„Sunt DEZGUSTATĂ, ȘOCATĂ și ÎNGROZITĂ că această imagine @AP cu Shani Louk ucisă, din 7 octombrie, a primit premiul pentru imaginea anului”, a postat un utilizator pe X. „Aceasta este valoarea femeilor israeliene pentru voi?”.

„Este pur și simplu greșit și bolnav”, a răbufnit un alt utilizator în legătură cu acest premiu.

Shani Louk, un artist tatuator israelian de origine germană în vârstă de 23 de ani, s-a numărat printre zecile de participanți care au murit nevinovați la un festival de muzică, luați întâi ostatici atunci când teroriștii Hamas au efectuat atacul mortal din 7 octombrie.

