Cum ar fi murit, de fapt, Shani Louk, artista de origine germano-israeliană. Trupul ei a fost plimbat cu o camionetă de Hamas

Noile informații despre tânăra de origine germano-israeliană vin la puțin de două săptămâni după ce s-a raportat că aceasta ar fi „încă în viață”, scrie Daily Star.

Shani Louk, the German-Israeli woman seen in video being paraded around by hamas terrorists praising Allah, is dead. A DNA sample of a recovered skull fragment was confirmed to be hers. Her Rape, her Murder, her be heading, done on Oct. 7 by palestinian hamas terrorists... pic.twitter.com/LUHD4PjsNk