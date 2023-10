Nouă răsturnare de situație în cazul tinerei plimbate pe bancheta din spate a unei camionete Hamas. Cum a fost găsită

Tânăra, în vârstă de aproximativ 20 de ani, se afla la o petrecere rave, una dintre ţintele teroriştilor Hamas la 7 octombrie, scrie AFP şi CNN, citate de News.ro.

Shani Louk a fost văzută în imagini postate în ziua atacului, inertă, pe jumătate dezbrăcată, în spatele unei camionete.

În aceste videouri, care au făcut înconjurul lumii, era imposibil să se spună dacă tânăra era încă în viaţă.

Mama lui Shani Louk declara câteva zile mai târziu că fiica sa era în viaţă şi era ţinută într-un spital, la Gaza.

Tragic News: Remembering Shani Louk, Victim of Terrorism Description: In this heartfelt video, Matt discusses the devastating news of the tragic fate of 23-year-old Israeli Shani Luk. Shani was kidnapped from a music festival and subjected to unimaginable torture and humiliation… pic.twitter.com/gXysggevhO — VIDEOMATTPRESENTS (@OffTopicShow2) October 30, 2023



Luni dimineaţa, mama tinerei a declarat postului german RTL/Ntv că a fost informată, duminică, cu privire la faptul că fiica sa nu mai era în viaţă.

Autorităţile israeliene au confirmat că cadavrul a fost găsit şi identificat.

„Shani, care a fost răpită la un festival de muzică, torturată şi exhibată în toată Gaza de către terorişti din Hamas, a trăit orori de nesusţinut”, denunţă pe X autorităţile israeliene.

„Suntem devastaţi să împărtăşim că corpul germno-israeliencei în vârstă de 23 de ani Shani (Louk) a fost găsit şi identificat”, scrie, luni, pe X Ministerul israelian de Externe, citat de CNN.

Shani Louk 'was decapitated by Hamas': Heartbreak for family who had hoped for a miracle https://t.co/IKMTAUH3Bs @MailOnline — Connie Morris (@M18940114Morris) October 30, 2023

Ea se afla la petrecerea rave de la Nova, în sudul Israelului, la 7 octombrie, când combatanţi Hamas au spart bariera de securitate dintre Fâşia gaza şi Israel.

Ei au blicat drumul de la petrecere în nord şi sud şi au cutreierat locul pe jos, potrivit unor înregistrări video.

Combatanţi au încercuit mulţimea din trei părţi, au deschs focul şi au obligat particoipanţii la petrecere să fugă pe câmp, către est.

Peste 260 de cadavre au fost găsite numai la ptrecerea rave de la Nova, potrivit ONG-ului israelian Zaka, însă potrivit unei analize CNN bilanţul este mai mare.

„Fie ca amntirea (lui Shani Louk) să fie binecuvântată”, scrie Ministerul israelian de Externe.

