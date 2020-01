Urși polari măcelăriți pentru distracția bogaților. Cât plătesc pentru o partidă de vânătoare

Bogații pasionați de vânătoare plătesc până la 36.000 de lire pentru un pachet de 12 zile de vânătoare, în timp ce pielea de urs polar poate ajunge la 250.000 de lire pe piața neagră, potrivit Daily Mirror.

Activistul Ole Liodden, fotografiază urșii polari de patru ani și a observat cum aceștia au devenit tot mai rari, principalul motiv fiind vânătoarea de trofee.

Acesta spune că vânătorii ucid cei mai sănătoși și puternici urși polari și astfel mai rămân să se reproducă doar specimenele cu gene mai slabe.

"Trebuie să oprim vănătoarea de trofee și comerțul cu blănuri. Este singurul mod prin care urșii polari vor avea șanse de supraviețuire", a declarat Ole Liodden.

Some incredible, shocking photos of an Inuit polar bear hunt in northern Canada: http://t.co/da8Qxb8OR8 pic.twitter.com/E9S9nSJQn0