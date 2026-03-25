Acest tribunal special va avea mandatul de a urmări penal înalţi oficiali politici şi militari ruşi pentru "crima de agresiune împotriva Ucrainei".

Dacă această propunere va fi aprobată de cele 27 de state membre ale UE, blocul comunitar va putea juca un rol "central" în funcţionarea tribunalului, inclusiv în numirea judecătorilor acestuia, conform Comisiei Europene.

”Dreptatea pentru victimele agresiunii este cea mai bună cale către o pace durabilă. Urmărirea dreptății este, de asemenea, un factor de descurajare pentru potențialii agresori. Într-un moment în care dreptul internațional este supus unor presiuni istorice, răspunsul potrivit este o responsabilitate mai mare, nu mai mică. Instituirea procesului juridic – așa cum facem în prezent pentru Ucraina – necesită timp, efort și cel mai larg sprijin internațional posibil, dar merită”, a declarat Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, potrivit unui comunicat al Executivului european.

McGrath, comisarul pentru democrație: ”Nu poate exista o pace justă fără responsabilitate”

”Acum patru ani, lumea s-a trezit în fața atrocităților comise în Bucea, o suburbie liniștită a Kievului, înaintea războiului de agresiune al Rusiei. Ne reafirmăm convingerea că nu poate exista o pace justă fără responsabilitate. Acesta este un pas decisiv în direcția înființării Tribunalului special și a asigurării faptului că cei responsabili de crima de agresiune a Rusiei sunt trași la răspundere. Uniunea Europeană continuă să stea cu fermitate alături de Ucraina în procesul de urmărire a dreptății”, a spus și Michael McGrath, comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un acord cu Consiliul Europei în iunie 2025 care vizează înfiinţarea acestui tribunal.

Este prima dată când un astfel de tribunal este înfiinţat sub auspiciile Consiliului Europei, organismul de supraveghere a drepturilor omului de pe continent, care are 46 de membri, inclusiv Ucraina.

Rusia, care a fost exclusă din Consiliul Europei la scurt timp după lansarea invaziei din Ucraina în februarie 2022, a respins toate deciziile viitoare ale acestei instanţe ca fiind "nule şi neavenite".